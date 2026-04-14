ABD ile İran'ın uzlaşması beklentisi piyasaları hareketlendirdi! Altın yükselişe geçti

Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

BRENT PETROL

Brent petrol fiyatı 0,68 azalışla 98,68 dolara kadar geriledi.

ONS ALTIN

Savaşın sona ereceğine dair beklentiler ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enflasyon baskılarının azalabileceği düşünceleriyle altının ons fiyatı, yeni işlem gününe yüzde 0,6 artışla 4 bin 768 dolardan başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 853 lira

Çeyrek altın: 11 bin 623 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 355 lira

Tam altın: 46 bin 490 lira

Yarım altın: 23 bin 248 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,7186 lira

Euro: 52,6366 lira

Sterlin: 60,5266 lira

DOLAR ENDEKSİ

Dün yüzde 0,2 düşüşle 98,3 seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde yatay seyrediyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 yükseldi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 4,77 artışla 74 bin 420,7 dolara yükseldi.