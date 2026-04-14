ABD ile İran'ın uzlaşması beklentisi piyasaları hareketlendirdi! Altın yükselişe geçti

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin başarılı olabileceği yolundaki beklentiler piyasalara yansıdı. Altın fiyatları, olumlu gelişmelerin etkisiyle artış gösterdi. Gerilimin azalmasının piyasaları yatıştırdığı gözleniyor.
Küresel piyasalarda, ABD-İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.
ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı, fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim, dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.
BRENT PETROL
Brent petrol fiyatı 0,68 azalışla 98,68 dolara kadar geriledi.
ONS ALTIN
Savaşın sona ereceğine dair beklentiler ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enflasyon baskılarının azalabileceği düşünceleriyle altının ons fiyatı, yeni işlem gününe yüzde 0,6 artışla 4 bin 768 dolardan başladı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 853 lira
Çeyrek altın: 11 bin 623 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 355 lira
Tam altın: 46 bin 490 lira
Yarım altın: 23 bin 248 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,7186 lira
Euro: 52,6366 lira
Sterlin: 60,5266 lira
DOLAR ENDEKSİ
Dün yüzde 0,2 düşüşle 98,3 seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde yatay seyrediyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 yükseldi.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 4,77 artışla 74 bin 420,7 dolara yükseldi.