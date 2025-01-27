ABD-Kolombiya arasındaki tarife krizi doları güçlendirdi, altın düştü

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını verdiğini söyledi.
Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.
Ancak daha sonra Güney Amerika ülkesinin Trump'ın şartlarını kabul ettiğini söyleyerek bu kararı iptal etti.
ABD SİYASİ ANLAŞMAZLIKLARDA TİCARET İLİŞKİSİNİ DEVREYE SOKUyOR
Bu hamleler, yeni ABD yönetiminin siyasi anlaşmazlıklarda ticaret kısıtlamaları kullanmaya hazır olduğunu, risk algısını azalttığını ve dolara yardımcı olduğunu, altını birçok alıcı için daha pahalı hale getirdiğini vurgulandı.
ALTININ ONSU
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 artışla 2 bin 771 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.
ALTIN
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 161 lira
Çeyrek altın: 5 bin 360 lira
Cumhuriyet altını: 21 bin 840 lira
Tam altın: 21 bin 442 lira
Yarım altın: 10 bin 720 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 düşüşle 35,6760'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6990 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 35,7296 lira
Euro: 37,4182 lira
Sterlin: 44,4997 lira
BORSA
Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 77 dolardan başladı.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 5,20 ve 5 bin 456,9 dolar kayıpla 99 bin 531,1 dolara geriledi.
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