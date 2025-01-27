ABD-Kolombiya arasındaki tarife krizi doları güçlendirdi, altın düştü

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'den gelen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi nedeniyle Kolombiya'ya tarife ve yaptırım uygulanması talimatını verdiğini söyledi.

Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.

Ancak daha sonra Güney Amerika ülkesinin Trump'ın şartlarını kabul ettiğini söyleyerek bu kararı iptal etti.

ABD SİYASİ ANLAŞMAZLIKLARDA TİCARET İLİŞKİSİNİ DEVREYE SOKUyOR

Bu hamleler, yeni ABD yönetiminin siyasi anlaşmazlıklarda ticaret kısıtlamaları kullanmaya hazır olduğunu, risk algısını azalttığını ve dolara yardımcı olduğunu, altını birçok alıcı için daha pahalı hale getirdiğini vurgulandı.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,6 artışla 2 bin 771 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 754 dolardan işlem görüyor.

ALTIN

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 161 lira

Çeyrek altın: 5 bin 360 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 840 lira

Tam altın: 21 bin 442 lira

Yarım altın: 10 bin 720 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 düşüşle 35,6760'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6990 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,7296 lira

Euro: 37,4182 lira

Sterlin: 44,4997 lira

BORSA

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,72 düşüşle 10.032,46 puandan başladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yeni haftaya yüzde 0,7 düşüşle 77 dolardan başladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 5,20 ve 5 bin 456,9 dolar kayıpla 99 bin 531,1 dolara geriledi.

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