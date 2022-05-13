ABD Merkez Bankası FED'den faiz artışı sinyali geldi

ABD Başkanı Joe Biden, yüksek enflasyonu düşürebilmek için ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırması gerektiğinin sinyalini verdi. Biden'ın baskısının ardından FED'den faizi artıracağız mesajı geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ardından da Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyada ekonomik sorunlara neden oldu.

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika'da da ekonomik sıkıntılar ortaya çıktı.

Uzun yıllardır unuttuğu 'enflasyon' kavramını yeniden öğrenen Amerika'da son yılların en yüksek enflasyon oranları görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, yüksek enflasyonun düşürülmesi için birçok adım attıklarını söyledi.

Biden istedi, FED Başkanı açıklama yaptı

Henüz sonuç alamayan Başkan Biden, ABD Merkez Bankası FED'e yönelik çağrılarda bulunmaya başladı.

FED'i baskı altına alan Biden, istediği sonucu da kısa süre içerisinde aldı.

FED Başkanı Jerome Powell, gelecek iki politika toplantısında 50'şer baz puan faiz artırımı kararı alacaklarını açık açık söyledi.

“Fiyat istikrarı olmadan ekonomide hiçbir şey yolunda gitmez, ekonominin kimseye faydası olmaz” diyen Powell, şöyle devam etti: “Tarihimizde enflasyonun oldukça yüksek olduğu dönemler yaşadık… Enflasyonu yüzde 2’ye düşürme süreci sancılı olacak, ancak en kötü netice enflasyonla mücadelede başarısız olmamız ve yüksek seyretmeye devam etmesi olurdu. Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bu, insanların maaşlarında değer kaybı anlamına gelir.”

Joe Biden'dan enflasyon değerlendirmesi: Kabul edilemez haberi için tıklayın

