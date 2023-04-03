ABD: OPEC+ ülkelerinin açıkladığı yeni üretim kesintileri makul değil Petrol üretimde yapılacak kesinti petrol fiyatlarının artmasına neden olurken, OPEC+ ilan ettiği kararını teyit ettiğini duyurdu. Kesinleşen kararın ardından ABD'den tepki geldi.

AA & Ensonhaber

Petrol piyasasındaki istikrar için üretici ülkeler ortak karar aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, günlük 2 milyon varil kesinti yapılması kararına ek olarak, mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil gönüllü kesinti yapılacağını teyit etti.

Böylece, grubun mayıs ayı itibarıyla uygulayacağı toplam üretim kesintisi miktarı günlük 3,6 varil seviyesine ulaştı.

Konuya ilişkin ABD'den açıklama geldi.

"Kesintilerin makul olduğunu düşünmüyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararına ilişkin Kirby, "Piyasa belirsizliği göz önüne alındığında şu anda üretim kesintilerinin makul olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

Varillere değil, fiyatlara odaklandıklarını belirtti

Kirby, petrol fiyatlarının geçen seneye kıyasla önemli ölçüde düştüğünü belirterek, varillere değil, fiyatlara odaklandıklarını ve Amerikalı tüketiciler için fiyatların düşürülmesi kapsamında çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Suudi Arabistan ile bu hususta diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyen Kirby, diğer yandan bu kesintilerin doğru olmadığı konusundaki tutumlarını ilettiklerini kaydetti.

Kirby, her konuda aynı fikirde olmasalar da Suudi Arabistan'ın stratejik bir ortak olduğunu ve birçok hususta beraber çalıştıklarının altını çizdi.