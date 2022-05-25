ABD, Rusya'nın tahvil ödemelerini engelledi

ABD, Ukrayna ile savaş halinde olduğu için yaptırımlara maruz kalan Rusya'ya tanıdığı bir ayrıcalığa son verdiğini açıkladı.

Rusya'nın 40 milyar dolar tutarında uluslararası tahvil ödemesinin bulunduğu biliniyor. ABD yönetimi, Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın ABD'li yatırımcılara tahvil ödemelerini yapmasına izin veren ve sona erecek istisnanın uzatılmayacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren istisnanın süresinin TSİ 19.01'de sona ereceği aktarıldı.

Amaç Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi

AA'nın haberine göre, bu istisnanın sona ermesiyle Rusya'nın yatırımcılara ödeme yapmasının engellenmesi amaçlanıyor. Böylece, Rusya'nın temerrüde düşmenin eşiğine gelmesi bekleniyor.

ABD tarafından şubat ayında uygulamaya konan yaptırım ile ABD'li finans kuruluşlarının Rus tahvillerinde alım satım işlemi gerçekleştirmeleri engellenmişti.

Rusya'nın kupon ödemeleri için istisna getirilerek, ülkenin ödeme yapmaya devam etmesine imkan tanınmıştı.

Yellen, sürenin uzatılmayacağının sinyalini vermişti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 18 Mayıs'ta G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ABD'li tahvil sahiplerine ödeme yapmasına izin veren lisansın 25 Mayıs'ta dolan süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda nihai bir karar olmadığını ancak lisansın devam etmesinin pek olası olmadığını belirtmişti.