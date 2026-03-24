ABD ve TotalEnergies açık deniz rüzgar enerjisi projelerini sonlandırdı

ABD yönetimi, Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile açık deniz rüzgar enerjisi projelerinin sonlandırılması konusunda anlaşmaya vardı.

ABD İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, TotalEnergies ile mevcut deniz üstü rüzgar santrali kiralamalarından vazgeçilmesi için anlaşma sağlandığı bildirildi.

KİRALAMA BEDELİ 1 MİLYAR DOLAR

Açıklamada, anlaşma kapsamında TotalEnergies'in deniz üstü rüzgar santrallerinin kiralama bedeli olan yaklaşık 1 milyar doları ABD'de petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretimine yatırmayı taahhüt ettiği belirtildi.

928 MİLYON DOLAR YATIRIM

Şirketin bu yatırımları gerçekleştirmesinin ardından ABD hükümetinin rüzgar santrali kiralamaları için ödenen tutarı iade edeceği aktarılan açıklamada, TotalEnergies'in bu yıl Teksas'taki Rio Grande LNG tesisi ve Meksika Körfezi'ndeki petrol ve kaya gazı üretimi projelerine toplam 928 milyon dolar yatırım yapacağı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ulusal güvenlik endişeleri doğrultusunda şirketin ABD'de yeni bir açık deniz rüzgar enerjisi projesi geliştirmeme sözü verdiği bildirildi.