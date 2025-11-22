ABD'de ekim enflasyon verisi yayımlanmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de bütçe onaylanması gecikince hükümetin çalışmaları, anlaşmaya varılıncaya kadar durdu.

ABD'de hükümetin uzun süre kapalı olmasından kaynaklı enflasyon verilerinin açıklanmasında da sorun yaşanıyor.

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yayımlanmayacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimine ilişkin yeni güncellemeleri paylaştı.

VERİLER TOPLANAMADI

BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı ve bu verilerin geriye dönük elde edilemediği belirtildi.

EKİMLE KASIM BİRLİKTE AÇIKLANACAK

Bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kaynakların kullanıldığı aktarılan açıklamada, ekim ayı için geriye dönük olarak elde edilebilen çoğu anket dışı verinin kasım verileriyle birlikte açıklanacağı kaydedildi.

KASIM AYI VERİSİNİN AÇIKLANMA TARİHİ DE SARKTI

Açıklamada, daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.