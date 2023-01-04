ABD'de imalat sanayi PMI düşüşte

Dünyada birçok ülkede imalat PMI'leri açıklandı. Çin'deki düşüşten sonra ABD'de 2,5 yılı aşkın bir süredir en düşük seviye kaydedildi.

S&P Global Market Intelligence, ABD'nin aralık ayına ait imalat sanayisine ilişkin nihai PMI verisini açıkladı.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan azalarak 46,2 seviyesini gördü.

Rakam referans değerin altında kaldı

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Bu rakam, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar verinin üreticiler için zorlukların yeni yılda da devam edeceğini anlamına geldiğini söylüyor.

Öncü verilerde revizyona gidilmedi

Aralık 2022'de açıklanan öncü veride revizyona gidilmezken endeks, imalat sektöründe Mayıs 2020'den bu yana yaşanan en büyük daralmaya işaret etti.

İmalat sanayi PMI, kasımda 47,7 olarak kaydedilmişti.

"ABD'de imalat 2022'yi kapatırken zayıf performans sergiliyor"

S&P Kıdemli Ekonomisti Siân Jones, imalat sektörünün üretim ve yeni siparişlerdeki keskin aralma nedeniyle 2022'yi kapatırken zayıf bir performans sergilediğini belirtti.

"Üreticiler için zorluklar yeni yılda da devam edecek"

AA'nın haberine göre, Jones, "Enflasyondaki daha yavaş artışlar, ABD Merkez Bankası (Fed) politikasının fiyatlar üzerindeki etkisine işaret ediyor ancak artan belirsizlik ve azalan talep, üreticiler için zorlukların yeni yılda da devam edeceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.