ABD'de konut başlangıçları temmuzda yüzde 22,6 arttı

ABD'de merakla açıklanması beklenen konut başlangıçları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 22,6 artarak 1 milyon 496 bine, inşaat izinleri ise yüzde 18,8 artışla 1 milyon 495 bine yükseldi.

Çin ile yaşadığı ticaret anlaşmazlıkların olumsuzluklarını yaşarken, koronavirüsün de en çok etkilediği ülkelerden olan ABD'de temmuz ayına ilişkin konut istatistikleri yayınlandı.

Konut başlangıçları raporlarında, yapımına başlanmamış yeni konutlar hesaba katılıyor. Ve bu rakamların artıyor olması, ekonominin diğer aktörlerine olan etkisi açısından olumlu karşılanıyor.

TOPARLANMA BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Koronavirüs salgını nedeniyle önceki aylarda sert düşüşler gösteren, ekonomik normalleşmenin başladığı mayıs ayı itibarıyla toparlanma kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 1 milyon 240 bin olması yönündeydi.

KONUT BAŞLANGIÇLARI YILLIK YÜZDE 23,4 ARTTI

Konut başlangıçları, haziran ayında 1 milyon 220 bin seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkedeki konut başlangıçları, yıllık bazda ise yüzde 23,4'lük artış kaydetti.

İNŞAAT İZİNLERİ, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 18,8 YÜKSELDİ

İnşaat izinleri de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 18,8 artarak 1 milyon 495 bine yükseldi.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİDEN FAZLA GERÇEKLEŞTİ

Haziranda 1 milyon 258 bin olarak kaydedilen inşaat izinlerine ilişkin piyasa beklentisi, geçen ay 1 milyon 320 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İNŞAAAT İZİNLERİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 9,4 ARTTI

İnşaat izinleri, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,4 artış gösterdi.