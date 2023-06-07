ABD'de kripto para borsası Coinbase'e dava açıldı ABD kurumları kripto paraya mesafeli yaklaşmayı ilgili hassasiyetini sürdürmeye devam ediyor.

AA

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsası Coinbase'e kayıtsız çalıştığı ve kural ihlalleri gerekçesiyle dava açtı.

SEC'ten yapılan açıklamada, platformunu kayıtsız bir menkul kıymetler borsası, broker ve takas ajansı olarak işletmesi sebebiyle Coinbase'e dava açıldığı belirtildi.

Yapılan şikayete göre, Coinbase'in en az 2009'dan bu yana kripto varlık menkul kıymetlerinin alım satımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırarak milyarlarca dolar kazandığına işaret edilen bir açıklama yapıldı.

Coinbase, sorumluluklarını yerine getirmeden borsa gibi hareket ediyor

SEC'in, Coinbase'in yasaların gerektirdiği şekilde Komisyona bu işlevlerin hiçbirini kaydetmeden bir borsa, broker ve takas ajansının geleneksel hizmetlerini iç içe geçirdiğini iddia ettiği aktarıldı.

Sistem menkul kıymetlerin arzı ve satışını kaydetmiyor

Açıklamada, SEC'in belirli kripto para birimlerini elinde tutarken ödül kazanmanın bir yolu olan "SaaS" programıyla bağlantılı olarak menkul kıymetlerin arzı ve satışını kaydetmediği için de Coinbase'i suçladığı kaydedildi.

Wells bildirimi yayınlanmıştı

Kripto para borsası Coinbase, mart ayında SEC'den kendilerine dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını duyurmuştu.

"Coinbase, mahkemeye çıkmakta sakınca görmüyor"

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, bu gibi bildirimlerin genellikle yaptırım eyleminden önce geldiğini belirterek, yasalara uygun davrandıklarını ve gerçeklere güvendiklerini vurgulamış, mahkeme önüne çıkma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmişti.

SEC'in açtığı davalar

SEC, dün de diğer bir kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açtığını açıklamıştı.