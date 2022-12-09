Petrol
77.06
1.20%
Euro
19.6463
-0.21%
Dolar
18.6409
0.02%
Altın
1.076
0.41%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.637
1.43%
BTXN Coin
5.08
-0.97%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    ABD'de üretici fiyatları kasımda aylık yüzde 0,3 arttı

    ABD Çalışma Bakanlığı, ABD'de üretici fiyatlarının kasımda beklenenden fazla arttığını açıkladı.
    • 09.12.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de üretici fiyatları kasımda aylık yüzde 0,3 arttı

    ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasım ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 7,4 artarak beklentilerin üstünde gerçekleşti.

    ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı. Buna göre, ÜFE kasımda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

    Piyasa beklentilerinin üstünde kalan verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. ÜFE, eylül ve ekimde de yüzde 0,3'lük artış kaydetmişti.
    Üretici fiyatları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

    Üretici enflasyonu beklenenden fazla

    Önceki aya kıyasla yavaşlama göstererek beklentilerin üstünde gerçekleşen üretici enflasyonunun bu dönemde yüzde 7,2’ye gerilemesi öngörülüyordu. Üretici enflasyonu, ekimde ise yıllık yüzde 8,1 olmuştu.

    Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de kasımda önceki aya yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 6,2’ye geriledi. Kasımda piyasa beklentilerin üstünde kalan çekirdek ÜFE, ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 6,7 artmıştı.

    Enflasyonun öncü göstergesi

    Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

    Kasımdaki beklentilerin üzerindeki söz konusu artış, ABD'de enflasyonist baskıların soğuduğuna dair umutları söndürdü olarak değerlendirildi.

    ABD

    Fed'in takip ettiği verilerden

    ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

    AA'nın haberine göre, 13 Aralık'ta açıklanacak olan kasım ayı tüketici fiyat endeksi raporu, dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyon oranlarının düşüp düşmediğini gösterecek.


    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    AK Partili Özlem Zengin: Annenin, babanın ve failin ceza alması yetmez
    Gündem

    AK Partili Özlem Zengin: Annenin, babanın ve failin ceza alması yetmez

    İngiltere'de restoran iflasları yüzde 60 arttı
    Dünya

    İngiltere'de restoran iflasları yüzde 60 arttı

    Görüş Bildir