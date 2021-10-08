ABD’den Bitcoin adımı

ABD, kripto paraların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmek için yeni bir adım attı.

ABD, Ulusal Kriptopara Uygulama Timi'ni kurdu. Kurulan tim, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturacak.

ABD BITCOIN’İ YAKIN TAKİBE ALDI

Tim ayrıca, dolandırıcılık veya gasp yolu ile kaybedilen sanal paraların takibi ve geri alınması üzerinde de çalışmalarda bulunacak.

Bilgisayar korsanlarına kripto para ile yapılan fidye ödemeleri de yine timin görevleri arasında olacak.

"BU SİSTEMLERE KULLANICILARIN GÜVENİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, "Teknoloji geliştikçe Adalet Bakanlığı da gelişmeli. Bu dijital para platformlarında kötüye kullanımları, suistimalleri kökünden kazıyacağız ve bu sistemlere kullanıcıların güvenini sağlayacağız." diye konuştu.

Genel olarak ekim aylarını yükseliş ile kapatan kripto para piyasalarında bu ekim ayında da benzer bir seyir hakim.

Kripto paraların en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 55 bin dolar sınırının üzerine çıktı.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 7 YÜKSELİŞ

Bitcoin, bugün 55 bin 361 dolar üzerinden işlem görüyor. Kripto parada son 7 günlük yükseliş ise yüzde 26 oldu.

ETHEREUM 3 BİN 500 DOLARIN ÜZERİNDE

İkinci sırada bulunan Ethereum'da da değer artışı devam ediyor. Ethereum, son 24 saatte 1.40 değer kazanarak 3 bin 500 doların üzerine çıktı. Ethereum, piyasalarda bugün 3 bin 328 dolar üzerinden işlem görüyor.