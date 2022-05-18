AB'de enflasyon nisan ayında 8,1'e yükseldi

Bugün AB'nin enflasyonu açıkladı. Birliğin enflasyonu, enerji fiyatlarının artışının etkisiyle yıllık yüzde 7,8'den yüzde 8,5'e çıktı.

Avrupa'daki enflasyon artışı, Avrupalıları daha önce yaşamadıkları bir durum olduğu için yakından etkiliyor.

Geçen yıl enflasyon oranı Euro Bölgesi'nde yüzde 1,6, AB'de ise yüzde 2 seviyesinde idi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'nin (AB) enflasyonu, nisan ayında yıllık yüzde 8,1'e yükseldi ve Euro Bölgesi'nde ise yine nisan ayına ilişkin yıllık enflasyon martta geldiği yüzde 7,4 seviyesini korudu.

Enflasyon verileri ölçüldüğü zamandan bu yana en yüksek seviyede

Euro Bölgesi enflasyon kayıtları, 1997 yılından bu yana tutulmaya başlandı. Böylece, Euro Bölgesi'nde mart ayındaki gibi nisan ayında da enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede ölçüldü.

Enflasyonu yükselten en büyük etmen enerji oldu

Nisan ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 3,7 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,38 ile hizmetler, yüzde 1,35 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,02 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB ülkelerindeki enflasyon

AA'nın haberine göre enflasyon; nisan ayında Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 8,3, İtalya'da yüzde 6,3, Hollanda'da yüzde 11,2, Belçika'da yüzde 9,3, Çekya'da yüzde 13,2 Litvanya'da yüzde 16,6 ve, Estonya'da yüzde 19,1 olarak belirlendi.

Açıklanan enflasyon, ECB'nin hedefinden uzak

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.