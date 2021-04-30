ABD'li yatırım bankası, TCMB'den sabit faiz bekliyor

Merkez Bankası'na fiyat baskıları olduğunu belirten ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye'de faiz oranlarının dördüncü çeyreğe kadar sabit tutulmasını beklediğini açıkladı.

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Morgan Stanley, fiyat baskılarından dolayı Merkez Bankası'nın faiz oranlarını bu yılın dördüncü çeyreğine kadar sabit tutmasını beklediğini açıkladı.

Morgan Stanley, dün yayınladığı araştırma notunda, TCMB'nin yapacağı herhangi bir erken faiz indiriminin Türk Lirası üzerinde güçlü bir baskıya yol açabileceğini belirtti.

"6 MAYIS VE SONRASINDA, FAİZLER SABİT TUTULACAK"

Morgan Stanley'den Alina Slyusarchuk, "Yüksek enflasyon ve pozitif reel faiz oranlarına dair verdikleri sözler hesaba katıldığında, 6 Mayıs ve sonrasında faiz oranının sabit tutulacağını öngörüyoruz." diye belirtti.

BAZI RİSKLER GÖRÜLDÜ

Bununla beraber, dün TCMB'nin açıkladığı çeyreklik enflasyon raporunda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun nisanda enflasyonun zirve yapacağı yönündeki açıklaması, Morgan Stanley'in bu görüşlerine karşı bazı risklerin olduğunu gösterdi.

"FAİZ İNDİRİMİ OLURSA, DÖVİZ PİYASASINDA BASKI OLUR"

Slyusarchuk, araştırma notunun devamında, "Eğer enflasyon mayısta gerçekten gerilerse, merkez bankası enflasyonun azalmaya başlamasını neden olarak gösterebileceği için bugünkü yönlendirme potansiyel faiz indirimlerine açık kapı da bırakmaktadır. Böyle bir indirimin erken olacağını ve döviz piyasalarında güçlü baskılara yol açacağına inanıyoruz." dedi.

Slyusarchuk, merkez bankasının alternatif olarak banka karşılıkları, hedeflenen sektörlere kredi sağlanması veya parasal koşulları gevşetmek için ihtiyati önlemlerin hafifletilmesini de kapsayan diğer araçları kullanabileceğini belirtti.