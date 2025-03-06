ABD'nin dış ticaret açığı ocakta rekor kırdı

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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri tüm zamanların en yüksek seviyesinde açıkladı.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl aralık ayında 98,1 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 34 artarak 131,4 milyar dolara çıktı.

ABD'nin dış ticaret açığı ocakta yıllık bazda da yüzde 96,5 arttı.

AÇIK BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, açığın 128,3 milyar dolar olduğu yönündeydi.

İHRACATTA YÜZDE 1,2 ARTIŞ

Ülkenin ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artışla 269,8 milyar dolara ulaştı. ABD'nin ithalatı ise aynı dönemde yüzde 10 artarak 401,2 milyar dolara çıkarken, tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

ÇİN'E MAL TİCARETİ AÇIĞI 30 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin'e verdiği mal ticareti açığı ocak ayında 29,7 milyar dolar olurken, Avrupa Birliğine (AB) 25,5 milyar dolar, Meksika'ya 15,5 milyar dolar ve Kanada'ya 11,3 milyar dolar mal ticareti açığı verildi.

ABD'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI VERDİĞİ ÜLKELER

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, İsviçre (22,8 milyar dolar), İrlanda (12,4 milyar dolar), Vietnam (11,9 milyar dolar), Almanya (7,6 milyar dolar), Tayvan (7,5 milyar dolar), Japonya (7,4 milyar dolar), Güney Kore (5,4 milyar dolar), Hindistan (4,2 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Malezya (2,5 milyar dolar), Avustralya (2 milyar dolar), Hong Kong (1,4 milyar dolar), Fransa (1 milyar dolar), Singapur (1 milyar dolar), İsrail (6 milyon dolar), Birleşik Krallık (500 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

ABD'NİN DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİĞİ PARTNERLERİ

ABD'nin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,3 milyar dolar), Orta Amerika ülkelerine (4,3 milyar dolar), Belçika (6 milyon dolar) ve Brezilya (600 milyon dolar) oldu.