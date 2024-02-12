ABD'nin enflasyon verisi bekleniyor! Küresel piyasalar yeni haftaya temkinli başladı ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararının belirsizliği küresel piyasaları temkinli olmaya çağırıyor.

AA

Bu hafta ABD'de yarın açıklanacak olan enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takvimi takip edilecek.

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını destekledi.

Dünya genelinde şirket kârlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.

Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.

Altının ons fiyatı 2 bin 24 dolarda

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 24 dolardan alıcı bulurken, son beş iş gününde yükselen Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 81,5 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında Nasdaq endeksi değer kazandı

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kazanarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek günlük kapanışını yaparken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,57 artışla zirve tazeledi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,14 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında negatif seyir

Avrupa borsalarında cuma günü İtalya hariç negatif seyir öne çıkarken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en çok hissedildiği bölge olan Avrupa'da verilerden karışık sinyaller alındığını anımsatarak, bu hafta bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik sinyal verebileceğini söyledi.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırdı

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 9.045,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dolar/TL: 30,6980

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,3 artışla 30,6753'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,6980 seviyesinden işlem görüyor.

CDS, haftaya 311 baz puanda

Öte yandan, geçen hafta gerçekleştirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu ve Eximbank'ın borçlanma ihalelerine gelen güçlü taleple birlikte getirilerin öngörülerin oldukça altında gerçekleşmesi, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) düşüş eğiliminde hareket etmesinde önemli rol oynadı. CDS, haftaya 311 baz puandan başladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, aralık ayı işsizlik oranı

22.00 ABD, ocak ayı hazine bütçe dengesi

Çin ve Japonya, piyasalar kapalı olacak

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)