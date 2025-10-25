ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı

- ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir haftada 2 artarak 420 oldu.
- Yıllık bazda, kule sayısı 60 azaldı.
- Brent petrolün varil fiyatı hafif yükselerek 65,99 dolara ulaştı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Ekim'de bir önceki haftaya göre 2 artarak 420'ye ulaştı.
BİR YILDA KULE SAYISINDA AZALMA YAŞANDI
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 60 azaldı.
BRENT PETROL FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ
Öte yandan, perşembe gününü 65,82 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 65,99 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 61,64 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 61,79 dolar seviyesinde tamamlamıştı.