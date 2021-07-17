ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı artış gösterdi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, küresel piyasalar için önemli bir veri olma özelliğini korurken kule sayısının arttığı bilgisi geldi.

Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 380'e yükseldi.

SONDAJ KULESİ SAYISI 1 YILDA 200 ADET YÜKSELDİ

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 200 adet arttı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 73,59 DOLAR

Perşembe gününü 73,47 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 73,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 71,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 71,65 dolar seviyesinde tamamlamıştı.