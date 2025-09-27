ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı, Brent petrolün varil fiyatı yükseldi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un ABD'ye ait haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-26 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 6 artarak 424'e yükseldi.

YILLIK AZALIŞ

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 60 azaldı.

BRENT PETROLÜN FİYATI

Perşembe gününü 69,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,13 dolar seviyesinde tamamladı.

BATI TEKSAS TİPİ HAM PETROLÜN FİYATI

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 65,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.