ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.

Brent petrolün varilinin fiyatının düşünü sürerken, petrol fiyatlarını dolaylı olarak etkileyen unsurlardan biri olan kule sayısı ile ilgili son veri bilgisi geldi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık-9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.

Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar

Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas ham petrolün varili 71,50 dolar

AA'nın haberine göre, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.