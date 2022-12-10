Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.531
-0.07%
BTXN Coin
5.00
-1.76%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

    Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.
    • 10.12.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü

    Brent petrolün varilinin fiyatının düşünü sürerken, petrol fiyatlarını dolaylı olarak etkileyen unsurlardan biri olan kule sayısı ile ilgili son veri bilgisi geldi.

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık-9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 154 artış gösterdi.

    Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar

    Perşembe gününü 76,15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76,10 dolar seviyesinde tamamladı.

    petrol

    Batı Teksas ham petrolün varili  71,50 dolar

    AA'nın haberine göre, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71,50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Almanya, elektrik kesintisi tehdidi altında
    Ekonomi

    Almanya, elektrik kesintisi tehdidi altında

    Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı
    3. Sayfa

    Trabzon’da jigolo olmak isteyince dolandırıldı

    Görüş Bildir