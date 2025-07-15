Abdulkadir Uraloğlu: 6 bin 110 uçuş trafiği ile uçak trafiği rekorumuzu tazeledik

Türk hava sahasında tarihi rekor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, günlük transit uçuş ve uçak trafiğinde tüm zamanların rekorunun kırıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, "Bin 745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik." dedi.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Uraloğlu, Türk hava sahasında iki yeni rekora imza atıldığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezimizin üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

"2025'TE KAYDEDİLEN ÖNCEKİ REKORU GERİDE BIRAKTIK"

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendiren Bakan Uraloğlu, şu sözleri kullandı:

13 Temmuz'da bin 745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 27 Nisan 2025'te kaydedilen bin 729 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık.

"6 BİN 110 UÇUŞ TRAFİĞİ İLE TARİHİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTIK"

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, DHMİ Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: