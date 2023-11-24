Abdulkadir Uraloğlu: 'AJET' ile uçuş ve uçuş noktası sayıları çoğalacak Türk Hava Yolları’nın yüzde 100 paydaşlığıyla kurulan “AJET” Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin lansman töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET Lansman Töreni’ne katılarak gelişmeleri aktardı.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen AJET Lansman Töreni’ninde bir konuşma yaparak, “Anadolujet” markasının “AJET” olacağını, uçuş ve nokta sayılarının çoğalacağını, iç ve dış hatlarda rekabetin artacağını ve AJET’in 10 yılda 200 uçaklık filoya ulaşma hedefini aktardı.

Dış hatlarda uçuş ağına 283 yeni nokta eklediklerini belirten Uraloğlu, artık 130 ülkede 343 noktaya uçuş gerçekleştirildiğine de vurgu yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJET'in havacılık sektörüne yapacağı katkıyı şöyle açıkladı:

Hiç şüphesiz AJET; ülkemizin geleceğe açılan kanatlarını daha da büyütecek ve küresel marka değerini çok daha yukarılara taşıyacaktır. Ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk.

Bakan Uraloğlu, 2008 yılında Türk Hava Yolları’nın (THY) bir alt markası olarak kurulan ANADOLUJET’in, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak “AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam edeceğini ifade etti.

"Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti tamamlandı"

Bakan Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pistin tamamlandığını ve çok kısa bir zaman sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete açılacağını bildirdi.

"Ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsait"

Bakan Uraloğlu, hava yolu ulaşımının en konforlu ve en hızlı ulaşım yolu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olmaya çok müsaittir.

"Ülkemiz, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri"

Hava yolu taşımacılığı sektöründe “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak” hedefiyle hareket ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Ülkemizi artan rekabet, cesaretlendirici politikalar ve adeta örnek niteliğinde uygulamalarımız sonucunda; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük.

"Dış hatlara 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik"

Hava yolu sektöründe yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

2002’den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda yüzde 472’lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da yüzde 270 artışla günümüzde bin 813’e ulaştırdık.

"Küresel havacılık merkezi olduk"

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 2022 yılında geldiği noktayı şu sözlerle aktardı:

Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; “Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldi. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise 3 Havalimanımız Avrupa’da ilk 20’de, dünyada ise ilk 50’de yer almıştır. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk.

"İstanbul Havalimanı, Avrupa’da 1. dünyada 7. sırada"

Rekorlarla adından söz ettiren İstanbul Havalimanı’nın verdiği hizmetle de ön plana çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı’mızda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiği gerçekleşmiştir. İstanbul Havalimanımız Avrupa’da 1., dünyada 7. sıradadır.

Devam eden yatırımlar

Bakan Uraloğlu ayrıca, yapım aşamasındaki Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt – Gümüşhane Havalimanları ile yenilenen Trabzon Havalimanı’nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

"Sabiha Gökçen Havalimanı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak"

Konuşmasında, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirildiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2. pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz.

"Anadolujet markası, ‘AJET’ oluyor"

Uraloğlu, 2008 yılında THY’nin bir alt markası olarak kurulan AnadoluJet’in, pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek amacıyla faaliyetlerini yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak 'AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam edeceğini bildirerek şöyle konuştu:

'Anadolujet’in ‘Uçmayan Kalmasın’ mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz.

"Rekabet artacak"

Canıgönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da Türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır.

"AJET’ 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşmayı hedefliyor"

AJET’İN 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filoya ulaşıp, bölgenin en büyük düşük maliyetli hava yollarından biri olma hedefiyle hareket ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: