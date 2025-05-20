Abdulkadir Uraloğlu, Çin'deki 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'na katılıyor

AA

Çin'de 21-25 Mayıs'ta "İpek Yolu Entegrasyonu-Açık İşbirliği" temasıyla bir fuar düzenleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de yarın başlayıp 25 Mayıs'a kadar devam edecek 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı'nda Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü anlatacak.

E-TİCARET İŞ BİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Yüksek kaliteli kalkınma ve Çin-Orta Asya Zirvesi sonuçlarının uygulanmasına odaklanılacak fuarda, Çin ile Orta Asya arasındaki elektronik ticaret (e-ticaret) iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

ÇİN-AVRUPA DEMİR YOLU EKSPRESİ KÜRESEL ORTAKLAR EŞLEŞTİRME TOPLANTISI

Bakan Uraloğlu da 9. İpek Yolu Uluslararası Fuarı kapsamında yapılacak Çin-Avrupa Demir Yolu Ekspresi Küresel Ortaklar Eşleştirme Toplantısı'nda konuşma yapacak.

Toplantıda, Türkiye'nin küresel lojistik, ulaşım ve ticaret alanındaki stratejik rolünü aktarması beklenen Uraloğlu'nun, üst düzey temaslarda bulunması da planlanıyor.

TÜRKİYE-ÇİN VE ORTA ASYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ PEKİŞECEK

Uraloğlu'nun fuara katılımının, Türkiye'nin Çin ve Orta Asya ile olan ekonomik ve lojistik iş birliğini güçlendirilmesine katkı sağlaması ve Orta Koridor'un önemini bir kez daha ön plana çıkarması öngörülüyor.

Öte yandan, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili görüşme yapması planlanan Uraloğlu'nun, Shaanxi Eyaleti Valisi Zhao Gang ve Xian Belediye Komitesi Sekreteri Fang Hongwei ile bir araya gelmesi bekleniyor.