Şubat 2026'da ihracat 1,6 artarak 21,1 milyar dolar oldu

Şubat 2026 dış ticaret verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM iş birliğiyle düzenlenen basın toplantısında aktarıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuşmasının başında, İran'a yapılan saldırıları kınadığını ve aynı zamanda İran'ın verdiği karşılığı da onaylamadığını bildirdi.

Ömer Bolat, bu savaşın jeopolitik risklere bir yenisinin eklendiğini ve en kısa zamanda sonlanmasının en büyük dilekleri olduğunu aktardı.

İHRACAT RAKAMLARI

Şubat ayında ihracatın 1,6 artarak 21,1 milyar dolar oldu.

Ocak-şubat ayları ihracatı 41,4 milyar dolar oldu.

Yılıklandırılmış ihracat yüzde 4 artışla 272,8 milyar dolar oldu.

Son 34 ayın 25'inde aylık mal ihracatı arttı.

Son 34 ayın 18'inde aylık mal ihracat rekoru kırıldı.

2026 yılı Şubat ayında ihracat yüzde 1,6 artışla 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2026 yılı Şubat ayında hizmetler ihracatı 7 milyar dolar olması bekleniyor.

2026 yılı Şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış hizmetler ihracatının 123,2 milyar dolar olması bekleniyor.

Şubat ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının toplamda 396 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şubat ayı ithalatı yüzde 6,1 30,3 milyar dolara çıktı. 2026 yılı Şubat ayı dış ticaret açığı yüzde 18,1 dolar olarak 9,2 milyar dolar oldu.

ÖMER BOLAT'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle konuştu:

"Burada Hürmüz Boğazı’nın açık kalıp kalmayacağı öne çıkıyor. Bu durum, enerji arzı ve petrol fiyatları açısından büyük önem taşıyor.

Ticaret politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle dünya mal ticaret hacmi ile dünya ekonomik büyüme beklentileri tarihsel ortalamanın altında seyrediyor. Dünya mal ticaret hacmi, değer olarak artarken miktardan daha düşük bir artış gösterdi.

Türkiye, 2025 yılını başarılı bir şekilde geride bıraktı. 2025’te büyüme oranı yüzde 3,6 olarak gerçekleşti ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerinin üzerinde oldu.

Dünya genelinde 16. sıradayız, satın alma gücünde ise 11. sıraya ulaştık. Kişi başı gelir 18 bin dolar oldu. Bunlar, Cumhuriyet tarihinin rekorları olarak kayıtlara geçti.

İhracatımız 1.596 milyar dolar ile milli gelirimizin yüzde 25’ini oluşturuyor.

Son beş yılda bölgemizde birçok savaş cereyan etti. Buna rağmen Türkiye’nin yıldızı parlamaya devam ediyor; barış çabalarının merkezi konumunda. Terör olaylarının sona erdirilmiş olması da ayrı bir başarı olarak öne çıkıyor."