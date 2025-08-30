Abdulkadir Uraloğlu: Demir yolu tesislerinde 4 güneş enerjisi santrali devreye alındı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, güneş enerjisi santrallerini (GES) devreye alarak kendi enerjisini üretmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yolu tesislerinde 4 güneş enerjisi santralinin devreye alındığını bildirdi.

YILLIK 318,5 MİLYON KİLOVAT SAAT ELEKTRİK ÜRETİMİ

İlk etapta Balıkesir, Selçuk, Basmane garlarında ve Gaziantep'teki Taşlıca Araç Bakım Onarım Atölyesi'nde 4 santralin devreye alındığını ifade eden Uraloğlu, "Yapım çalışmaları süren santrallerle birlikte yıllık 318 milyon 525 bin 125 kilovat saat elektrik üretilecek." bilgisini verdi.

ÇEVREYE DUYARLI ENERJİ

Uraloğlu, bu santrallerden elde edilen elektriğin kullanılmaya başlandığını, demir yollarının sadece ulaşımda değil, çevreye duyarlı enerji politikalarında da öncü olmaya devam ettiğini bildirdi.

"BU TESİSLER SAYESİNDE HER YIL 1 MİLYAR 500 MİLYON LİRA DEVLETİN KASASINDA KALACAK"

Yenilenebilir enerji yatırımlarını demir yolu taşımacılığıyla entegre ederek ülkenin enerji dönüşüm sürecine daha fazla katkı sağlamak için projeler yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "İlk etapta 4 GES projesi devreye girdi. TCDD ihtiyacı olan enerjiyi buradan karşılayıp üretim fazlasını şebekeye aktararak kamuya gelir sağlamaya başladı. Bu tesisler sayesinde her yıl 1 milyar 500 milyon lira devletin kasasında kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

TCDD'YE 3 HES DAHA KURULACAK

Uraloğlu, TCDD'nin, toplam kurulu gücü 200 megavat olan üç GES kurulmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekti.

Bu santral çalışmalarının Ankara-Kocahacılı, Sivas-Sarıdemir ve Kahramanmaraş-Narlı'da sürdürüldüğünü bildiren Uraloğlu, projelerin tamamlanmasıyla 2029 yılı sonu itibarıyla TCDD kataner tesislerinde ihtiyaç olan elektriğin yüzde 25'inin yenilenebilir enerjiden karşılanacağını vurguladı.

"MARMARAY'DAKİ 26 TREN DURAĞINA GES KURULUYOR"

Uraloğlu, TCDD'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığına, Marmaray Çatı GES Projesi yapım çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: