Abdulkadir Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı'na yeni pist ve kule ekleniyor

Ankara Esenboğa Havalimanı'na ikinci pist, yeni taksi yolları, 6 uçak park alanlı kargo apronu ve 77 metre yüksekliğinde hava trafik kulesi, pazartesi günü (19 Ocak) tam anlamıyla devreye girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin hava trafiğiyle ilgili bilgiler aktararak, yeni birimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Abdulkadir Uraloğlu, havalimanı sayısı, uçak trafiği, uçak ve yolcu sayısındaki gelişmeleri aktardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bin yolcuya ulaşıldığını belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık; yolcu sayısında Avrupa’da 3’üncü, dünyada ise 7’nci sıraya yükseldik.” dedi.

"İKİ ETAPTAN BİRİ TAMAMLANDI"

Uraloğlu, 58 havalimanı sayısını 60'a çıkartılacağını, dış hatlarda 356 noktaya uçuş gerçekleştirildiğini, uçak sayısının 800'e yükseltildiğini belirterek, Esenboğa Havalimanı'nın yenilikçi bir vizyonla geliştirilmeye başladığını ve iki etabın birincisinin tamamlandığını aktardı.

"ANKARA, HAVACILIKTA TÜRKİYE’Yİ ZİRVEYE TAŞIYACAK"

Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara, havacılıkta Türkiye’yi zirveye taşıyacak adımlardan birine hazır. Cumhuriyetimizin kalbi başkent Ankara’mız artık yeni ufuklara ve dünyaya çok daha geniş ve güçlü kanatlar açacak." diyerek Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki çalışmaları şöyle aktardı:

41 bin metrekare alandaki binayı çağın gereklerine uygun bir şekilde inşa ettik, personelin insanca yaşayacağı bir hale getirdik. Yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona çıkartılacak.



19 Ocak Pazartesi günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Ankara Esenboğa Havalimanımızın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacağız.



3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulemizi ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi milletimizin hizmetine sunacağız.

"DEVLET KASASINDAN TEK BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

Uraloğlu, toplam yatırım bedelinin 298 milyon euro olduğunu açıklayarak, “Bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Yolcu garantisi vermeden, 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon euro kira geliri elde edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ETAPTA TERMİNAL BİNASI GENİŞLETİLECEK

Projenin tamamlanmasıyla Esenboğa Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, ikinci etapta terminal binasının genişletileceğini ve yeni apron alanlarının yapılacağını da duyurdu.

ESENBOĞA HAVALİMANINDAKİ YENİLİKLER

27 bin metrekarelik yeni taksi yolları,

6 uçak park pozisyonuna sahip 85 bin metrekarelik kargo apronu,

77 metre yüksekliğinde hava trafik kulesi,

3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pist,

Teknik binalar,

İtfaiye istasyonu,

Güvenlik tesisleri

Otoparklar.

ESENBOĞA HAVALİMANI

2025 yılında, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan 46’sı yurt dışı olmak üzere toplam 79 destinasyona direkt uçuş gerçekleştirilirken, havalimanı aynı yıl 13 milyon 987 bin 298 yolcuya hizmet verdi.

ESENBOĞA’DA YOLCU SAYISI 5 YILDA İKİ KATINA YAKLAŞTI

Esenboğa Havalimanı’ndaki büyümeye de dikkat çeken Uraloğlu, 2021’de 7 milyon olan yolcu sayısının 2025 itibarıyla yaklaşık 14 milyona ulaştığını, uçak trafiğinin ise aynı dönemde yüzde 54 arttığını açıkladı.

2035 yılında yolcu sayısının 23 milyonu, 2045’te ise 31,5 milyonu aşmasının öngörüldüğünü belirten Bakan, bu nedenle kapasite artırımı çalışmalarının kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE HAVACILIKTA KÜRESEL MERKEZ KONUMUNDA

Türkiye’nin coğrafi avantajına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkede 1,5 milyar nüfusa erişilebildiğini belirterek, sivil havacılıkta son 24 yılda büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısının bugün 58’e çıktığını aktaran Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayının 60’a yükseleceğini kaydetti.

Pist uzunluklarında da ciddi artış sağlandığını ifade eden Uraloğlu, “2002 yılında yaklaşık 149 kilometre olan pist uzunluğumuzu 92,4 kilometre artırarak bugün 241 bin 404 metreye yükselttik.” dedi.