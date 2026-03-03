Dubai'ye saldırılar altın sevkiyatını engelledi! Uzmanlar fiyatların fırlamasından endişeli

Dubai'ye saldırı ve uçuşların iptalinin altın fiyatlarına yansıması olasılığı konuşuluyor.

İsrail'in İran'a ABD desteği ile saldırı düzenlemesi ve sonrasındaki çatışmaların yarattığı endişe ile altın fiyatları arttı.

İran’ın Dubai’ye drone ve füze saldırıları sonrasında fiziki altın sevkiyatlarında gecikmeler görülüyor.

Uzmanlar, bu durumun altın fiyatlarını daha da arttığını belirtiyor.

"DUBAİ ALTIN SEVKİYATINDA KRİTİK KONUMDA"

Altın-Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, Dubai Uluslararası Havaalanı'nın "Asya ve Londra piyasalarında altın varlığının sevkinde kullanılan kritik bir merkez" konumunda olduğunu belirtiyor.

"GÜZERGAHIN DEĞİŞMESİ EK MALİYET GETİRİR"

Candaş Atalay, yaşanabilecek gelişmelere dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

Uçuşları iptal edilmesi sonrası koronavirüs salgın dönemi benzeri arz kısıtları oluşurken Londra, New York ve Asyalı alıcılar arasında güzergahın yeniden planlanması ek maliyetler getiriyor.

"LOJİSTİK RİSK, FİYATLA BİRLİKTE SEVKİYATI DA ETKİLEDİ"

Altının küresel lojistiği yapısal bir kırılganlığa işaret ediyor. Özellikle talebin böylesine yüksek olduğu bir dönemde. Jeopolitik risk artık sadece fiyatları değil, teslimatı da etkiliyor.

"ALTININ LOJİSTİK ZİNCİRİ GÜVENLİK TESTİNDEN GEÇİYOR"

Candaş Atalay, altının pozisyonu ile ilgili bir başka konuya daha değinerek "Altın, uzun süredir portföy sigortası olarak görülüyordu. Ancak gelinen noktada, güvenli liman olarak talep gören bu varlığın kendi lojistik zincirinin de güvenlik testinden geçtiği bir döneme girmiş bulunuyoruz." diyerek lojistiğe dikkat çekti.