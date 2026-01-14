Abdulkadir Uraloğlu: İstanbul’da Marmaray gazetecilere ücretsiz oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basın kartı sahibi gazeteciler, görev yaptıkları illerde Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen basın kartlarıyla toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyorken, İstanbul’da Marmaray hattını kullanırken geçiş ücreti ödemek zorunda kalıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Marmaray’ın basın kartı sahibi gazetecilere ücretsiz olmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile görüşmeler yaptıklarını ve çözüm noktasında önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

"KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLECEK"

Halihazırda İstanbul’da metro ve belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanabilen basın kartı sahibi gazetecilerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Marmaray’dan da ücret ödemeden faydalanmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, uygulamanın kısa sürede hayata geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

"GAZETECİLERE KARŞI MAHCUBİYETİMİZİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gazetecilere karşı bir mahcubiyet duyduğunu dile getirerek, “Bu konuyu defalarca gündeme getirdiniz, ben de yakından takip ettim. Burhanettin Duran hocamızla da görüştük. Yetki alanlarına giren bir konu. Biz öneriyi yaptık. Göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama katettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız.” dedi.