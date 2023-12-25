Abdulkadir Uraloğlu'ndan ulaştırma alanında Türkiye Yüzyılı vurgusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti açılış töreninde, yapılan çalışmaları aktararak 2023 yılında yapılan projelerle ulaştırmada fırtına gibi esildiğini dile getirdi.

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ensonhaber.com

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, 2023'ün ulaştırma ile ilgili önemli projeleri üst üste gerçekleştirildiğini belirterek yapılan projeleri sıralayıp, "2023'ü Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti pistinin açarak sonlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında “Ulaştırmada fırtına estiriyoruz, Mega projelerle Türkiye Yüzyılı'na hazırız.” mesajını verdi.

"Türkiye’nin 4 bir yanına hizmet fırtınası estirdiğimiz ulaştırma projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu"

Türkiye'nin yurt dışına açılan en önemli uluslararası kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist ve tamamlayıcı yapıları açılış törenine katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimizin 21 yıllık döneminde kara yolu, demir yolu, hava yolu, denizcilik gibi ulaştırmanın her yolunda ülkemize çağ atlattık. Ülkemizin 100. yılı, bakanlığımız açısından Türkiye’nin 4 bir yanına hizmet fırtınası estirdiğimiz ulaştırma projelerini hizmete açtığımız bir yıl oldu.

"Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz"

Avrupa’nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana Tüneli, Yeni Foça Yat Limanı, Aydın-Denizli otoyolunun 89 km’lik kesimi gibi nice projelerinin birçoğunun açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber gerçekleştirdik. Türkiye yüzyılına emin adımlarla yürüyoruz.

"Sabiha Gökçen Havalimanımız artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı"

Cumhuriyetimizin 100. yılına yeni bir dev eserle veda etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanımız artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. 3 bin 540 metre uzunluğundaki geniş gövde uçakların inebileceği, 3 adet taksi yolu, 40 uçak kapasiteli kargo apronu ile hava kontrol kulesi, itfaiye ve araç binası gibi 19 bin metrekare alana sahip üst yapı tesislerini çağın en son teknolojileri ile yeniledik.

"Sabiha Gökçen Havalimanı’mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkartacağız"

Bugünden itibaren de hava trafiği açısından en verimli kullanım şekli olacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacı ile kullanacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı’mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkarmış olacağız. İlerleyen zaman içinde bunu 2.5 kata kadar artırmış olacağız.

"Bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taçlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız"

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ulaşım altyapsının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedeflerinden olmuştur. Türkiye Yüzyılı'na hazırız, bu yüzyılı daha nice proje ve hizmetlerle taçlandırarak ulaşımın da yüzyılı yapacağız inşallah.

Bakan Uraloğlu konuşmasının bitiminde, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti ve tamamlayıcı yapıları başarı ile tamamlayan en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firmaya, Devlet Hava yolu İşletmesi çalışanlarına teşekkür etti.