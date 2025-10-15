Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da denize yapılacak havalimanı için tarih verdi

Türkiye ulaştırma alanında yeni projeler üretmeye devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, Trabzon Yeni Havalimanı'nın ihalesini bu sene gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz." dedi.

Trabzon'daki mevcut havalimanının Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "İnşa edeceğimiz yeni havalimanı Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olacak." ifadesini kullandı.

"İHTİYAÇLARA GÖRE GELİŞTİRİLECEK"

Uraloğlu, mevcut havalimanının da geliştirilmesi çalışmalarına başlandığına dikkati çekerek, "Trabzon Havalimanı'nın mevcut pistinin uluslararası standartları sağlayamaması, 2 bin 640 metre uzunlukta tek pist bulunması ve şerit sahasının gerekli ölçülerde olamaması, giderek artan yolcu ve yük sayılarına mevcut tesislerin yeterli olamaması sebepleriyle, yolcu ve yük taşıma operasyonlarının emniyetle ve aksamadan yapılabilmesi amacıyla geliştirilmesi çalışmalarına başlanılmıştır." diye konuştu.

"YENİ HAVALİMANININ PROJESİNİ BİTİRDİK"

Yeni Trabzon Havalimanı'nın üç etapta yapılmasının planlandığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Birinci etap yeni havalimanı yapılana kadar mevcut tesislerin geliştirilmesi, bakım, onarım ve tadilatıdır. İkinci etap deniz üzerinde doldurulacak 3 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni pistler, taksi yolları ve apronları (PAT sahalarını) kapsayan altyapı inşaatı işidir. Üçüncü etap da 110 bin metrekarelik terminal alanı ile toplam 65 bin metrekare büyüklüğünde teknik blok, kule ve destek binalarını içeren yeni üstyapı tesislerinin inşaatı işini kapsamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 10 MİLYON OLACAK"

Uraloğlu, yeni havalimanı projesinin bitirildiğini belirterek, "Yeni havalimanının ihalesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz." dedi.

"YENİ HAVALİMANININ YOLCU KAPASİTESİ 10 MİLYON OLACAK"

Yeni havalimanının teknik özellikleri hakkında da bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, şöyle devam etti:

3 bin 240 metre pist ve yine 3 bin 240 metre uzunlukta paralel taksi yolu, 1.370 x 155 metre boyutlarında 30 uçak kapasiteli apron, 110 bin metrekarelik terminal alanı ile toplam 65 bin metrekare büyüklüğünde teknik blok, kule ve destek binaları inşa edilecek. Yeni Trabzon Havalimanı'mızın yıllık yolcu kapasitesi 10 milyon olacak.

7 YILDA TAMAMLANACAK

Uraloğlu, havalimanının yapımı için öngörülen sürenin ise yaklaşık 7 yıl olduğunu kaydetti.