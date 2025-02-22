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AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin mega yat imalatında dünyada ikinci sıraya yükseldiğini belirtti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sektördeki ilerlemeye ilişkin olarak, "Ülkemiz son dönemde toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Sektörde sipariş adedi bakımından dünyada yüzde 12,9'luk paya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "BOAT International" tarafından yayımlanan "2025 Yılı Küresel Mega Yat Sipariş Defteri" verilerini değerlendirdi.

"MEGA YAT İMALATINDA İTALYA, HOLLANDA VE İNGİLTERE'NİN ARASINDA"

Türkiye'nin, güçlü altyapısıyla denizcilik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, ülkenin mega yat imalatında İtalya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerin arasında yer aldığını belirtti.

"TÜRK TERSANELERİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRDI"

Uraloğlu, son yıllarda Türk tersanelerinin, ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydederek rekabet gücünü artırdığını da bildirdi.

"TERSANELER DÜNYADAN SİPARİŞ ALIYOR"

Tersanelerin dünyanın dört bir yanından sipariş aldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

BOAT International tarafından yayımlanan 2025 Küresel Mega Yat Sipariş Defteri verilerine göre, yatların toplam boy uzunlukları dikkate alındığında, yüzde 8,9'luk gelişimle lider İtalya'nın hemen ardından, dünyada ikinci sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Tersanelerimiz, yüksek kalite anlayışıyla sektörde büyük bir ivme yakalamış durumda.

"TÜRKİYE, TASARIM VE KALİTEDE ÖNE ÇIKTI"

Türkiye'nin yat imalatında yalnızca üretim kapasitesiyle değil kalite, tasarım ve inovasyon alanındaki başarılarıyla da öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: