Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen "Connect to Türkiye" etkinliğine katıldı.

Abdulkadir Uraloğlu, İspanya ve Türkiye'nin, sadece tarihi bağlarla değil, aynı zamanda Gazze'deki insani kriz karşısında ortak bir vicdanın sesi olarak da yan yana durduğunu belirterek, "Her iki ülke, Filistin halkının adalet ve barış arayışında, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde kararlı bir duruş sergiliyor." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE VE İSPANYA DOSTLUĞU

Uraloğlu, konuşmasında Türkiye ve İspanya'nın yüzyıllardır Akdeniz'in iki yakasında, sanat, kültür ve ticaretle yoğrulan dostluğunun bugün de güçlenerek devam ettiğini belirterek, "İspanya ve Türkiye, sadece tarihi bağlarla değil, aynı zamanda Gazze'deki insani kriz karşısında ortak bir vicdanın sesi olarak da yan yana duruyor. Her iki ülke, Filistin halkının adalet ve barış arayışında, uluslararası hukuk ve insan hakları çerçevesinde kararlı bir duruş sergiliyor. Bu dayanışma, insanlık onurunu koruma mücadelesinde birleştirici bir köprü kuruyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze'de kalıcı barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaktadır ve üzerine düşen ne varsa yapmaya da hazırdır. Gazze'de yaşananların failleri uluslararası hukuk karşısında hesap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

"THY 131 ÜLKEDE 355 NOKTAYA ULAŞAN KÜRESEL BİR MARKA"

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Sevilla seferlerinin başlamasının sadece bir uçuş rotası değil, aynı zamanda Türkiye ve İspanya arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendiren bir adım olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, THY'nin, 1933'te 5 uçakla başlayan yolculuğunu, bugün 131 ülkede 355 noktaya ulaşan küresel marka olarak sürdürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, Sevilla'nın, İspanya'daki altıncı destinasyon olarak, bu başarı hikayesine yeni bir sayfa eklediğine işaret ederek, haftada 7 frekansla gerçekleşecek bu seferlerin, turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğini bildirdi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN

Bu hattın, Sevilla'nın Alcazar Sarayı'ndan Giralda Kulesi'ne uzanan eşsiz güzelliklerini Türk milletiyle, Türkiye'nin tarihi ve doğal zenginliklerini ise İspanyol dostlarla buluşturacağının altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

Bildiğiniz üzere Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birleştiren stratejik konumu, binlerce yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biridir. İstanbul'un Ayasofya'sı, Kapadokya'nın peri bacaları, Efes ve Troya gibi UNESCO Dünya Mirası alanları, Ege ve Akdeniz'in mavi bayraklı plajları, Karadeniz'in yemyeşil yaylaları ve Uludağ gibi kayak pistleriyle Türkiye, dört mevsim boyunca misafirlerini ağırlıyor. Türkiye, tarih, doğa, kültür ve lezzetleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çekiyor ve bu potansiyeli uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetleriyle her geçen gün daha da artıyor.

"ALTYAPI VE ULAŞIM, TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRIYOR"

Uraloğlu, Türkiye'nin turizm potansiyelini artıran bir diğer faktörün de hiç şüphesiz altyapı ve ulaşım imkanlarının gelişmişliği olduğunu belirterek, modern havaalanları, genişleyen bölünmüş yol ve otoyol ağları, yüksek hızlı tren hatları, yat ve kruvaziyer limanlarının Türkiye'ye gelen misafirlerin konforlu, güvenli ve hızlıca ulaşmasını sağladığını belirtti.

Türkiye'nin son yıllarda turizmdeki başarısının ardında, son 23 yılda gerçekleştirdiği devasa ulaşım ve altyapı yatırımlarının yattığını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ulaşım ve haberleşme altyapımıza yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projelerle Türkiye’yi dünya ticaretinin ve lojistiğin merkezi haline getirdik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMÜŞ YOL AĞI

Uraloğlu, Türkiye'nin bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 852 kilometreye, otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye, demir yolu ağını 2 bin 251 kilometresinin yüksek hızlı tren hattı olmak üzere 13 bin 919 kilometreye çıkardıklarını aktardı.

"SEVİLLA HATTI, TÜRKİYE VE İSPANYA ARASINDAKİ DOSTLUĞUN YENİ SEMBOLÜ"

İç hatlardaki aktif havalimanı sayısını 262dan 582e, dış hat uçuş noktalarını ise 50 ülkede 60 noktadan 132 ülkede 353 noktaya yükselttiklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: