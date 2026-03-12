BM: Orta Doğu'daki çatışmalar günlük 1 milyar dolarlık harcamaya neden oluyor

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef almasıyla başlayan Orta Doğu'daki çatışmaların bir de ekonomik maliyeti var.

İlgili kurumlar, savaş için günde 1 milyar dolar harcandığını oysa sadece 1 milyar dolarla bile milyonlarca hayat kurtarılmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Cenevre Ofisi'nde, 87 milyon insana ulaşmayı hedefleyen BM'nin "Küresel İnsani Yardım Genel Bakışı 2026" başlıklı planına ilişkin güncellemeleri aktardığı bir basın toplantısı düzenledi.

GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR MASRAF

Verilen bilgilere göre, çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğunu açıklandı.

Şu anda çok tehlikeli bir süreçten geçildiğini kaydeden Fletcher, "Orta Doğu genelinde bu krizlerin hızla tırmandığını görüyoruz. Şiddetin sınırları aştığını görüyoruz. Yerinden edilme, ekonomik şoklar ve artan insani ihtiyaçlar görüyoruz." dedi.

ORTA DOĞU'DA YAŞANANLARIN SONUÇLARI HIZLI YAYILDI

Fletcher, Orta Doğu'da yaşananların sonuçlarının, müdahale edebileceklerinden daha hızlı yayıldığının altını çizdi.

"SAHRA ALTI AFRİKA'DAYA GİDEN İNSANİ YARDIM MALZEMELERİNİ ETKİLİYOR"

"Hürmüz Boğazı'nda gıda maliyetleri, enerji maliyetleri ve gübre maliyetleri konusunda gerçekten endişeliyim." diyen Fletcher, tüm bunların Sahra Altı Afrika'daki temel ihtiyaç alanlarına giden insani yardım malzemelerinin üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna değindi.

"SİLAH GELİŞTİRMEK İÇİN 14 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR"

Özellikle insansız hava araçları konusunda gerçekten endişeli olduğunu belirten Fletcher, şunları kaydetti:

Bence dünya, hayat kurtarmaktan çok giderek daha ölümcül hale gelen bu silahları geliştirmek için muazzam miktarda para harcamaya karar verdi. Bu planı hayata geçirmek için hala 14 milyar dolardan fazla kaynağa ihtiyacımız var. (Fon açığı) Orta Doğu'daki bu çatışmaların günde 1 milyar dolarlık harcamaya neden olduğu bir dönemde oluyor. Sadece 1 milyar dolar bile milyonlarca hayat kurtarmamızı sağlayabilir.

"İNSANİ YARDIM İÇİN TAAHHÜT VERENLER ÖDEMELERİ GERÇEKLEŞTİRMELİ"

Fletcher, BM'nin 2026'daki küresel insani yardım programı için taahhüt verenlerin bu ödemeyi hızla gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Bu programın fonlanması konusunda sadece hükümetlere güvenemeyeceklerini dile getiren Fletcher, "Bu nedenle şu anda sivil topluma, işletmelere ve en önemlisi halka ulaşmamız gerekiyor. Bugüne kadar vakıflardan, şirketlerden ve bireysel bağışçılardan 60 milyon dolar topladık ancak bugün kalan açığı kapatmak için küresel bir kamuoyu kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.