Kıymetli madeni taşlarda vergi sistemine ÖTV düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve Antalya Milletvekili Atay Uslu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek 19 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunduklarını belirtti.

Güler, özellikle vergi adaletinin güçlendirilmesinin, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması ve sosyal devlet ilkesinin tahkimi amacıyla hazırladıklarını söyleyerek, "KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarının mahiyetini değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı ve sağlık hizmeti gibi alanlardaki tam istisnalara indirim hakkı kaldırılmak suretiyle kısmi istisnaya dönüştürüyoruz. Öte yandan, iktisadi işletmelerin konut kiralamalarında KDV’den istisna tutarak konut sektöründeki arz sorununa da katkı sağlamayı düşünüyoruz.

ÖTV DÜZENLEMELERİ

Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemimizde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarda düzenlemeye gidiyoruz.

“YARI KIYMETLİ TAŞLARLA BUNLARDAN MAMUL EŞYALAR ÖTV KANUNUNUN 4 SAYILI LİSTESİNE EKLENDİ”

Geçmiş dönemde ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihten bu yana yalnızca KDV’ye tabi tutulmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlarıyla bunlardan mamul eşyaları ÖTV kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz." ifadelerini kullandı.