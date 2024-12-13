AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı haberine yalanlama

AA & Ensonhaber

Ticaret Bakanlığı, bir gazetede yer alan habere yanıt olarak yaptığı açıklamada, bahsedilen kabuklu Antep fıstığının Avrupa Birliği (AB) pazarına ihraç edilmiş bir ürün olmadığını belirtti. Bakanlık, AB tarafından Türkiye’ye geri gönderildiği iddia edilen ürünün de gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, "Bir gazetede 'AB'nin geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?' başlığıyla yayınlanan ve AB'den 'aflatoksin' nedeniyle geri gönderildiği öne sürülen haber tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen ürünün, gerekli resmi işlemlerin zamanında yapılmaması sonucu tasfiyelik hale geldiği kaydedildi. Ürünün satışa sunulmadan önce, 29 Kasım 2024 tarihinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan inceleme talebiyle insan sağlığı açısından güvenli olup olmadığının analiz edilmesinin istendiği belirtildi:

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