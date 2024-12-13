AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı haberine yalanlama

Ticaret Bakanlığı, bir gazetede yer alan habere yanıt olarak yaptığı açıklamada, bahsedilen kabuklu Antep fıstığının Avrupa Birliği (AB) pazarına ihraç edilmiş bir ürün olmadığını belirtti. Bakanlık, AB tarafından Türkiye’ye geri gönderildiği iddia edilen ürünün de gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, "Bir gazetede 'AB'nin geri gönderdiği Antep fıstığı için gümrükte ihale mi açıldı?' başlığıyla yayınlanan ve AB'den 'aflatoksin' nedeniyle geri gönderildiği öne sürülen haber tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firma tarafından ABD'den ithal edilen ürünün, gerekli resmi işlemlerin zamanında yapılmaması sonucu tasfiyelik hale geldiği kaydedildi. Ürünün satışa sunulmadan önce, 29 Kasım 2024 tarihinde Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan inceleme talebiyle insan sağlığı açısından güvenli olup olmadığının analiz edilmesinin istendiği belirtildi:
"DEZENFORMASYON AMAÇLI GERÇEK DIŞI HABER"
Bakanlıklar arası eş güdüm çalışmaları kapsamında 9 Aralık 2024'te hazırlanan analiz raporunun sonucuna göre söz konusu ürünün tüketiminin insan sağlığı açısından uygun olduğu bildirilmiştir. Söz konusu uygunluk raporu üzerine bahse konu ürünler bekletilmeyecek ürün kapsamında ivedilikle satışa sunulmuştur. İç piyasada ve gümrüklerde sıkı ve güçlü bir denetim mekanizmasına sahip olan Ticaret Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde şeffaf ve kurallara uygun bir sürecin tesisi için çalışmakta ve vatandaşlarımızın sağlığı ve temel haklarını koruyacak adımları kararlılıkla uygulamaktadır. Söz konusu gazete tarafından dezenformasyon amaçlı hazırlanan ve vatandaşlarımızı gerçek dışı bilgiler üzerinden yanlış yönlendirme hedefi taşıyan gerçek dışı haberi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.
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