Accor, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı: Grubun geliri 5,63 milyar euroyu aştı

Dünyanın öncü konaklama grubu Accor, 2025 mali yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Accor Grup’un geliri, bir önceki yıla kıyasla sabit kur bazında yüzde 4,5 artarak 5 milyar 639 milyon euro oldu.

Favök, sabit kur bazında yüzde 13 artarak 1.201 milyon euroya yükselirken, RevPar yüzde 4,2 artış gösterdi.

Dünyanın önde gelen konaklama grubu Accor, zorlu ekonomik, jeopolitik ve kur koşullarına rağmen üst üste üçüncü kez büyüme hedeflerini yakaladı. Grup, 2025 mali yılında 5 milyar 639 milyon euro gelir kaydederken bu rakam, 2024 mali yılına kıyasla sabit kur bazında yüzde 4,5 artışa denk gelmektedir.

Grubun, coğrafi çeşitlendirme ve 2025’in dördüncü çeyreğinde kaydedilen istisnai performansı sayesinde RevPAR yüzde 4,2 artış gösterdi. 2025 mali yılı boyunca Accor, yaklaşık 51 bin odaya karşılık gelen 303 otel açılışı gerçekleştirdi, bu da son 12 ayda net birim büyümesi yüzde 3,7'ye ulaştı.

PREMİUM, ORTA SEGMENT VE EKONOMİ SEGMENTLERİNDE GÜÇLÜ BÜYÜME

Grubun proje stoku ise özellikle Premium, Orta Segment ve Ekonomi segmentlerindeki güçlü büyümenin etkisiyle yüzde 10,3 artış gösterdi. Yönetim ve franchise gelirleri, 2024 mali yılına kıyasla sabit kur bazında yüzde 5,9 artış göstererek 1 milyar 428 milyon euroya ulaşırken, FAVÖK 1 milyar 201 milyon euro ile rekor seviyeye çıktı.

Aralık 2025 sonu itibarıyla grubun portföyü 881 bin 427 oda ve 5 bin 836 otele ulaşmış olup, geliştirme aşamasındaki proje stoku 257 binin üzerinde oda ve 1.527 otel olarak kaydedildi.

"STRATEJİMİZİ DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve Ceo’su Sébastien Bazin, şunları söyledi:

Accor Grubu, 2025 yılında da orta vadeli hedefleriyle uyumlu şekilde güçlü bir performans sergiledi. Sonuçlarımızdaki bu istikrarlı yıllık iyileşme; grubun iş modelinin gücünü, markalarımızın çekiciliğini, coğrafi konumlanmamızın doğruluğunu ve ekiplerimizin bağlılığını teyit etmektedir. Bu güçlü yönler; giderek daha etkili hale gelen dağıtım platformumuz ve sadakat programımız, yapay zekânın dijital yol haritamıza hızlı entegrasyonu ve sağlam proje stokumuzla birleştiğinde, büyümemizi daha da hızlandırmamıza ve operasyonel verimliliğimizi artırmamıza olanak sağlamaktadır.



2026 yılında stratejimizi disiplinli bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Operasyonel ve finansal performansımızı bir kez daha güçlendirme konusunda kendimize güvenimiz tamdır.