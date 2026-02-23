Kloia, Amazon Web Services ile iki stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

AWS Premier Tier Services Partner statüsüne sahip Kloia, Amazon Web Services (AWS) ile iki ayrı Stratejik İş Birliği Anlaşması imzaladı. Anlaşmalar, şirketin bulut dönüşümü ve uygulama modernizasyonu alanındaki uzmanlığını bölgesel ve küresel ölçekte genişletirken, müşterilerine daha kapsamlı, ölçeklenebilir ve yüksek katma değerli çözümler sunma kapasitesini de güçlendiriyor.

İlk anlaşma kapsamında Kloia, Amazon Web Services (AWS) ile yakın iş birliği içinde hareket ederek, AWS’nin sunduğu ek destek ve kaynaklarla Avrupa, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında bulut hizmetleri sunacak; bu stratejik iş birliğiyle EMEA bölgesindeki kurumlara bulut stratejisinin oluşturulmasından mimari tasarıma, uygulama modernizasyonundan yönetilen hizmetlere ve yönetilen servislere kadar uçtan uca çözümler sağlanarak şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerinin daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir bir yapıda hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İkinci stratejik anlaşma ise Microsoft tabanlı altyapı ve uygulamaların modernizasyonuna odaklanıyor. Kloia’nın uygulama modernizasyonu, bulut mimarisi ve operasyonel mükemmeliyet alanındaki derin uzmanlığı, AWS’nin küresel bulut altyapısı ile birleşerek dünya genelindeki kuruluşların legacy Microsoft iş yüklerini modern, bulut-yerel ve ölçeklenebilir mimarilere sorunsuz şekilde taşımasına imkân tanıyor. Bu kapsamda kurumların maliyet optimizasyonu sağlaması, lisans bağımlılığını azaltması ve inovasyon yatırımlarına daha fazla kaynak ayırabilmesi hedefleniyor.

KLOİA VE AMAZON WEB SERVİCES’TEN MİCROSOFT İŞ YÜKLERİ İÇİN STRATEJİK ORTAKLIK

Kloia ile Amazon Web Services arasında imzalanan stratejik iş birliği, Microsoft tabanlı uygulama ve veri tabanı modernizasyonundan başlayıp bulut altyapısına geçiş, bulutta iyileştirme çalışmaları, farklı sektörlerde dijital dönüşüm projelerinin hızlanması ve müşteri ekiplerinin teknik yetkinliklerinin güçlendirilmesine uzanan geniş bir kapsama sahip. Ortaklık, özel sektör ve kamu kurumlarına ihtiyaçlarına göre kurgulanan, büyüyebilen ve uzun vadede sürdürülebilir dönüşüm modelleri sunmayı amaçlıyor.

Kloia Kurucusu Derya Sezen, anlaşmaya ilişkin; “Bu iki stratejik anlaşma, Kloia için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. EMEA genelinde tüm AWS hizmetlerinde yetkilendirilmiş bir iş ortağı olmak, müşterilerimize uzun vadeli ve güvenilir bir yol arkadaşlığı sunmamızı sağlıyor. Biz, yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı olmanın ötesinde, kurumların dönüşüm süreçlerinde yanlarında duran güçlü bir partner olmayı hedefliyoruz. Microsoft iş yüklerinin modernizasyonu artık bir tercih değil, bir gereklilik, çünkü bu süreç yalnızca bir teknoloji değişimi değil, kurumların daha çevik, daha güvenli ve geleceğe hazır hale gelmesini sağlıyor. AWS’nin küresel bulut gücü ile Kloia’nın sektörel deneyimi birleştiğinde, kuruluşlar dönüşüm yolculuklarını çok daha büyük bir güven ve kararlılıkla sürdürebiliyor.” dedi.

KLOİA AWS DESTEĞİYLE EMEA’DA HİZMET AĞINI GENİŞLETİYOR

İş birliği çerçevesinde Kloia, kurumların bulut stratejilerinin oluşturulmasından mimari tasarıma, legacy sistemlerin AWS bulutuna taşınmasından 7/24 yönetilen hizmetlere kadar uçtan uca çözümler sunacak. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Türkiye ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere EMEA genelinde yetkilendirilen şirket, AWS’nin küresel altyapı gücünü kendi mühendislik kapasitesiyle birleştirerek kurumların dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu adım, Kloia’nın bölgesel operasyon hacmini artırırken uluslararası projelerdeki etkinliğini de pekiştirecek.

ALTYAPI MALİYETLERİNDE YÜZDE 50’YE VARAN TASARRUF POTANSİYELİ

Anlaşmanın ikinci ayağı ise özellikle Microsoft tabanlı altyapı ve uygulamaların modernizasyonuna odaklanıyor. Türkiye’de binlerce şirketin hâlâ geleneksel Microsoft sunucuları, SQL Server veri tabanları ve monolitik yazılım mimarileriyle faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, yüksek lisans maliyetleri ve bakım yükü kurum bütçelerinde önemli bir kalem oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Microsoft lisans bağımlılığının azaltılması ve legacy sistemlerin modern, bulut-yerel mimarilere taşınmasıyla birlikte kurumların kaynaklarını inovasyon ve dijital dönüşüm yatırımlarına yönlendirmesi mümkün hale geliyor.

İş birliği çerçevesinde mevcut SQL Server iş yükleri açık kaynak tabanlı veri tabanı çözümlerine dönüştürülürken, geleneksel .NET uygulamaları mikroservis mimarileriyle yeniden yapılandırılıyor; veri tabanı yapıları sadeleştirilerek performans ve güvenlik katmanları güçlendiriliyor. Kloia’nın geliştirdiği “refactr” yazılımı sayesinde MSSQL dönüşüm planlamasının bir gün içinde tamamlanabilmesi ve yapay zekâ destekli otomasyonlarla mühendislik süreçlerinin hızlandırılması, işletmelere yıllık altyapı maliyetlerinde yüzde 50 ile 65 arasında tasarruf potansiyeli sunarken yazılım geliştirme hızlarında da kayda değer bir artış sağlıyor.