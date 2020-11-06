Adana’da 3 dönüm alanda yetiştirilen “Gelincik” isimli renkli pamuk, geleneksel yöntemlerle ve şölen havasında işçiler tarafından hasat edildi.

Lifiyle tekstile, çekirdeğiyle yağ ve yem sanayisine, linteriyle kağıt sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne ham madde sağlaması dolayısıyla stratejik ürünlerin başında gelen pamukta renklendirilmeye gidildi.

Pamuğun renklendirilmesi sürecinde tüketicilerin sağlıklı tekstil ürünleri tüketmesi amacı daha öne çıktı.

Adana’da ekilen renkli pamukların hasadı şenlik gibi başladı VİDEO





"SARI GELİN" VE "GELİNCİK" İSİMLİ AÇIK VE KOYU RENKLİ PAMUKLAR

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün ıslahını gerçekleştirdiği ve tescil ettirdiği "Sarı Gelin" ve "Gelincik" isimli açık ve koyu renkli pamuklar, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi’nde çiftçi Ahmet Akgül‘ün 3 dönüm tarlasında yetiştirildi.

“Gelincik” cinsi koyu kahverengi pamuk, “Çukurova’nın Renkli Pamuğu, Tekstilin Yeni Umudu” projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle işçiler tarafından hasat edildi.

"RENKLİ PAMUK, TEKSTİLDE BOYA KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇECEK"

Hasat töreninde konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, “Doğal olmayan malzemeleri ne kadar çok kullanmışsak o kadar da çok çevreye zarar verdik. Bunu bertaraf için çok fazla kaynak sarf etmek zorunda kalıyoruz. Ancak bugün geliştirilen 'Sarı Gelin ve Gelincik' gibi doğal renkli ürünler bizim tekstil sanayinde boya kullanmamızı, onun çevreye verdiği zararı ve enerji kullanmamızı önleyecek. Tasarruf sağlayacak.

ÇEVREYE VERİLEN ZARAR ÖNLENECEK

Üretilen ürünlerin çevreye verdiği zararının da önlenmesini sağlayacak. Dolayısıyla en başta kendi insanımız daha sonra da tüm insanlık, doğal renkte üretilmiş pamuktan malzemeler giyecek. Bu ve benzeri çalışmalar hem özelde ilimiz için hem de insanlık için önemli çalışmalar.” diye konuştu.