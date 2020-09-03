Dolar
7.4369
0.7341%
Euro
8.7971
0.4934%
Altın
1931.31
-0.596%
Borsa
1081.46
-0.226%
G. Altın
461.765
0.1188%
Bitcoin
84219.05
-0.7633%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

    Bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayan ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Numarasının son hanesi 6-8 ile bitenlere de 4 Eylül’de ödeme yapılacak.
    • AA
    • 03.09.2020 - 11:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

    Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

    Ödemeler, bundan önceki ödemelerde olduğu gibi TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.

    YARIN DA ÖDEME YAPILACAK

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını söyledi.

    Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.” bilgisini paylaştı.

    Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı #1

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin de açıklama yapan Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak.” ifadelerini kullandı.

    Görüş Bildir