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Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

Bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayan ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Numarasının son hanesi 6-8 ile bitenlere de 4 Eylül’de ödeme yapılacak.