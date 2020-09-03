- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı
Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı
Bugünden itibaren hesaplara yatmaya başlayan ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor. Numarasının son hanesi 6-8 ile bitenlere de 4 Eylül’de ödeme yapılacak.
- AA
- 03.09.2020 - 11:54
Kısa çalışma ödeneği ile işsizlik maaşı ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.
Ödemeler, bundan önceki ödemelerde olduğu gibi TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.
YARIN DA ÖDEME YAPILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını söyledi.
Bakan Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak.” bilgisini paylaştı.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Nakdi Ücret Desteği ödemelerine ilişkin de açıklama yapan Bakan Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak.” ifadelerini kullandı.