Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 46,1 artış gösterdi

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8 artışla 1.713'e yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 8 artışla 1.713'e yükseldi.

Kurulan şirket sayısı yılda yüzde 38,5 artış gösterdi

Geçen yılın aynı ayına göre ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kapanan şirket sayısı yüzde 29 artış gösterdi.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi.

Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul'da kuruldu



Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, 1824'ü imalat ve 1436'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

En fazla yabancı ortak sermayeli şirketleri İranlılar kurdu

Geçen ay kurulan 1.943 yabancı ortak sermayeli şirketin 137'si İran ve 128'i Rus ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 180'i anonim, 1763'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 1.964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.