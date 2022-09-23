Petrol
87.87
-2.86%
Euro
17.9771
-0.36%
Dolar
18.4083
0.49%
Altın
976.24
-0.78%
Borsa
3291
-0.12%
Bitcoin
351.294
-1.46%
BTXN Coin
8.04
-0.86%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 46,1 artış gösterdi

    Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı ise yüzde 8 artışla 1.713'e yükseldi.
    • 23.09.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 46,1 artış gösterdi

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

    Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 46,1 artarak 12 bin 193'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 8 artışla 1.713'e yükseldi.

    Kurulan şirket sayısı yılda yüzde 38,5 artış gösterdi

    Geçen yılın aynı ayına göre ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kapanan şirket sayısı yüzde 29 artış gösterdi.

    Buna göre, ağustosta bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 46,1, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 38, kooperatif sayısı yüzde 56,2 arttı.

    Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 38,5, kooperatif sayısı yüzde 96,9, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,9 artış gösterdi.

    Tüm illerde şirket kuruldu

    Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Ağustosta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

    Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul'da kuruldu

    Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,7'si İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,6'sı İzmir'de kuruldu.

    Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 257'si ticaret, 1824'ü imalat ve 1436'sı inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 881'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 540'ı inşaat, 215'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

    Ağustosta kurulan şirket sayısı yüzde 46,1 artış gösterdi #1

    En fazla yabancı ortak sermayeli şirketleri İranlılar kurdu

    Geçen ay kurulan 1.943 yabancı ortak sermayeli şirketin 137'si İran ve 128'i Rus ortaklı oldu.

    İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 180'i anonim, 1763'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

    Bu yıl kurulan şirketlerin 1.964'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri, 624'ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalışacak.


    Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı
    3. Sayfa

    Pendik'te köpeği önce sevdi sonra çaldı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Evlat nöbetine katılan aile sayısı 309’a yükseldi
    3. Sayfa

    Evlat nöbetine katılan aile sayısı 309’a yükseldi

    Görüş Bildir