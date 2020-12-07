Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 300 lira olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi.

2021 yılı yaklaşırken asgari ücretin ne kadar olması gerektiği tartışmaları da devam ediyor.

Yeni yılın asgari ücret miktarının ne kadar olması gerektiğiyle ilgili birçok siyasi parti ve sendika açıklamalarda bulunmuştu.

Siyasi partiler ve sendikalar yaptıkları hesaplara göre asgari ücretin bu yıl ne kadar olması gerektiğini belirlemiş, miktarları kamuoyuyla paylaşmışlardı.

DAVUTOĞLU: NET ASGARİ ÜCRET, 3 BİN 300 LİRA OLARAK BELİRLENMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin asgari ücretle ilgili görüş ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığı oturumda, vatandaşın cebine net olarak girmesi gereken miktarın 3 bin 300 lira olması gerektiğini ifade etti.

Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmesidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL olarak belirlenmelidir."

Ahmet Davutoğlu: Net asgari ücret 3 bin 300 lira olmalı- İZLE



DİĞER PARTİLERDEN GELEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİLERİ

Öte yandan asgari ücretle ilgili daha önce CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP'den öneriler gelmişti.

Gelen bu önerilere göre CHP 3 bin 100 lira, İyi Parti 3 bin lira, Saadet Partisi 8 bin 85 lira, HDP ise 4 bin lira olarak tekliflerini açıklamıştı.