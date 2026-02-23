Ahmet Ertuğ'un son sergisi Trendyol Sanat desteğiyle Venedik'te

Ünlü fotoğrafçı Ahmet Ertuğ’un “Beyond the Vanishing Point” sergisi, Venedik’te Avrupa’nın en prestijli sanat merkezlerinden Le Stanze della Fotografia’da kapılarını açtı.

Coğrafyalar arası mimari bir bağ kuran ve eşsiz yapılardaki erişimi kısıtlı alanları gün yüzüne çıkaran Ertuğ’un sergisi, 6 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

SERGİ İLK KEZ BİR TÜRK SANATÇIYA KAPILARINI AÇTI

İlk kez bir Türk sanatçıya kapılarını açan Le Stanze della Fotografia’daki sergi, Ayasofya’nın anıtsal kubbesinden Pantheon’un kusursuz geometrik dehasına kadar dünya mimarlık mirasını temsil eden benzersiz şaheserlere ev sahipliği yapıyor.

TRENDYOL SANAT’IN DESTEĞİYLE VENEDİK’TE SERGİ

Türkiye’de kültür sanatın dijitalleşmesine ve geniş kitlelere ulaşmasına öncülük eden Trendyol Sanat, ülkemizin sanatsal birikimini Ahmet Ertuğ gibi küresel değerlerle uluslararası arenaya taşıyor. Dünya çapında tanınan mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un “Beyond the Vanishing Point” adlı sergisi, Trendyol Sanat’ın desteğiyle Venedik’te kapılarını sanatseverlere açtı.

Serginin küratörlüğünü Denis Curti üstleniyor.

ANITSAL İÇ MEKÂNLAR TÜM GÖRKEMİYLE SERGİDE

Avrupa’nın en saygın sanat merkezlerinden Le Stanze della Fotografia’daki sergi, Ayasofya’dan Pantheon’a 29 büyük boyutta basılmış esere ev sahipliği yapıyor. Serginin en dikkat çekici eserlerinden biri olan Ayasofya, 40 penceresinden süzülen ışık halkası üzerinde adeta asılı duran merkez kubbesi ve anıtsal iç mekân kurgusuyla, mimari dehanın sınırlarını zorlayan ve zamansız bir huşu uyandıran bir başyapıt olarak öne çıkıyor.

Sergide, Batı mimarisinin zirvesi olan Roma’nın kusursuz geometrisi Pantheon ve Rönesans’ın sarmal estetiği Villa Farnese de dikkat çeken eserler arasında yer alıyor. İtalya’nın en önemli opera binalarından tarihi La Fenice Tiyatrosu da tüm ihtişamıyla Ertuğ’un kadrajından sanatseverlerle buluşuyor.

“MİMARİYİ ONU İNŞA EDENLERİN GÖZÜNDEN DENEYİMLETİYORUM”

Erişimi kısıtlı veya gizli kalmış şaheserleri tüm görkemiyle gün yüzüne çıkaran Ahmet Ertuğ, serginin İtalya’nın mimari mirasına ve onun Akdeniz dünyasıyla kurduğu derin diyaloğa odaklandığını belirtiyor. 50 yılı aşkın süredir Anadolu, Avrupa, Akdeniz ve ötesine objektifini çeviren Ertuğ, Trendyol Sanat’ın desteğiyle yeni sergisini genişletme ve uluslararası bir platforma taşıma imkânı bulduğunu söyledi:

Bu tür iş birlikleri, Türk sanatçılarının yurt dışında kendi kültürel birikimlerini ve sanatsal derinliklerini görünür kılabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Doğru destek ve sürdürülebilir ortaklıklarla, Türkiye’nin sanat alanındaki birikiminin uluslararası ölçekte daha güçlü biçimde temsil edilebileceğine inanıyorum. Beyond the Vanishing Point sergisi mimarinin hem sürekliliği hem dönüşümü nasıl bünyesinde taşıdığını görünür kılıyor. Kültürleri, çağları ve coğrafyaları birbirine bağlarken, izleyiciyi çoğu zaman gizli, uzak ya da erişilmesi güç mekânlara davet ediyor. Mimarlık geçmişimden dolayı fotoğrafı yalnızca belgeleme aracı değil, bir yorumlama biçimi olarak görüyorum. Mimariyi, onu yaratanların gözünden deneyimlemenin ve görünür hâle getirmenin bir yolu.

İLK KEZ BİR TÜRK SANATÇININ SERGİSİ LE STANZE DELLA FOTOGRAFİA’DA

Türkiye’nin kültürel mirasını ve mimarisini yarım asır boyunca dünyaya tanıtan Ahmet Ertuğ, fotoğraflarını 8×10 inç büyük format bir körüklü kamera ve filmle çekiyor. Doğu ile Batı arasında yüzyılları aşan mimari bir bağ kuran sergi, Le Stanze della Fotografia’da 6 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

Le Stanze della Fotografia, fotoğrafın modern ve çağdaş sanatın en ilgi çekici dillerinden biri olarak Venedik’te kendine özgü bir “eve” sahip olması gerektiği inancıyla 2012’de açıldı. Aralarında Sebastião Salgado, Elliott Erwitt, Gianni Berengo Gardin, Helmut Newton, David LaChapelle, Letizia Battaglia, Ferdinando Scianna ve Mario De Biasi gibi büyük fotoğrafçıların da yer aldığı sergilerin ardından müze, Ahmet Ertuğ’un fotoğraf sergisiyle ilk kez bir Türk sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

AHMET ERTUĞ KİMDİR?

Ahmet Ertuğ, 1968-1974 yılları arasında Londra’daki Architectural Association School of Architecture’da mimarlık eğitimi aldı; İngiltere, İran ve Türkiye’de mimar olarak çalıştı.

1978’de Japonya Vakfı bursuyla Japonya’da tapınaklar ve geleneksel mimariyi fotoğrafladı.

İstanbul’un tarihî dokusuna yönelik koruma projelerinde edindiği deneyim, Bizans, Osmanlı ve Roma mimari mirasını fotoğraf yoluyla belgelemeye yönelmesinde belirleyici oldu.

Mimari ve arkeolojik mirasa odaklanan 30’dan fazla sanat kitabı yayımlayan Ertuğ, Avrupa genelinde kütüphaneler, tiyatrolar ve müzeleri konu alan kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

UNESCO himayesinde sergilenen İstanbul anıtları seçkisi Paris, Madrid ve Toronto’da gösterildi. Eserleri ABD ve Avrupa’daki önemli kamusal ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Fotoğrafçılıktaki 50. yılında New York, Paris, Londra, Viyana ve Toronto dâhil olmak üzere uluslararası ölçekte sergiler açmayı sürdürmektedir.