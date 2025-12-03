Ali Babacan: Asgari ücrette artışı en az yüzde 50 olmalı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asgari ücret, 2025 yılı için bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak tespit edilmişti.

2026 yılı için verilecek asgari ücret görüşmeleri bu hafta başlayacak ve net rakam 31 aralık'a kadar açıklanacak.

TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi.

"ASGARİ ÜCRET BEKLENEN ENFLASYON ORANINDA ARTMALI"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarına ilişkin, "2025 yılının başında asgari ücret ilk defa gerçekleşen yani insanların yaşadığı enflasyon oranında değil, beklenen enflasyon oranına göre belirlendi." diyerek şu ifadeleri kullandı:

'Beklenen enflasyon oranı' dediğimiz iktidarın ortaya koyduğu bir tahmin. İşçimizin, enflasyondan doğan hakkı yüzde 45 civarındayken, bu sene sadece yüzde 30 artış yapıldı. Asgari ücretlimizin geçen yıldan yüzde 15'lik bir alacağı var. Az önce açıklanan kasım ayı enflasyonundan sonra artık kesinleşti bu yılki enflasyon da yüzde 30 civarında olacak. 15 artı 30 eşittir 45. Pazartesi günü ekonomik büyüme açıklandı. Büyümeden dolayı da asgari ücretlimizin refah payı alacağı var, yüzde 5 de en azından oradan gelmesi lazım.

"YÜZDE 50'NİN HARİCİNDEKİ HESAP KUL HAKKI DOĞURUR"

Hesap böylelikle yüzde 50 ediyor. Bunun haricinde yapılan her hesap, kul hakkı doğurur. Yani asgari ücretteki artışın en az yüzde 50 olması lazım.

33 BİN 157 LİRA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2026 yılı için yüzde 50 zam talebine göre, mevcut 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret 11 bin 52 lira 33 kuruş artarak 33 bin 157 liraya çıkacak.