Alman hükümeti 2022 büyüme tahminini yüzde 3,6'ya düşürdü

Alman hükümeti bir ekonomik rapor yayınlayarak, bu yıl için Angela Merkel başbakanlığında eski Alman hükümetinin yüzde 4,1 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisini yüzde 3,6’ya düşürdü.

Almanya Bakanlar Kurulu, Alman hükümetinin 2022 için Yıllık Ekonomik Raporunu onayladı.

OMİCRON VARYANTINIDAN DOĞAN SIKINTILAR BÜYÜME BEKLENTİSİNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Almanya'da yeni hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, koronavirüsün Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekti.

Raporda, "Yılın başlangıcında ekonomik faaliyetler, özellikle hizmet sektörlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle hala baskı altında.” denildi.

RAPORDA İHRACATIN YÜZDE 5,5 ARTACAĞI SONUCU ÇIKTI

Küresel tedarik zincirinde darboğazların devam etmesine rağmen ihracatın bu yıl yüzde 5,5 büyümesi öngörülen raporda, ithalatın da yüzde 6,3 artacağı tahmini yapıldı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Koronavirüs salgınının etkileri hala hissediliyor ve birçok şirket bununla mücadele ediyor. Bununla birlikte, ekonomimizin temelleri sağlamlığını koruyor. Bu yıl yüzde 3,6 büyümeyi bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

ENFLASYON 1993'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Enflasyon, yıllık bazda ise ortalama yüzde 3,1'e çıkarak 1993'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Alman hükümetinin ekonomik raporunda, koronavirüs krizi sonrası ekonomik toparlanmanın bu yıl daha önce beklenenden daha zayıf olacağı ve daha yüksek enflasyonun buna eşlik edeceği belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,1'DEN 3,3'E YÜKSELDİ

Raporda, ülkede enflasyonun geçen yıl yüzde 3,1’den sonra bu yıl yüzde 3,3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.