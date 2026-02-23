Almanya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi ünvanını korudu

Almanya'nın ekonomik performansı dünyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan güncel hesaplamalara göre, Almanya'nın nominal gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), geçen yıl yaklaşık 5,1 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Almanya, ABD ve Çin'in ardından üçüncü sıradaki yerini korudu.

EN BÜYÜK EKONOMİ: ABD

IW hesaplamalarına göre, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında ABD 30,7 trilyon dolarlık GSYH ile liderliğini devam ettirirken Çin 19,5 trilyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Almanya'nın ardından dördüncü olan Japonya'nın geçen yılki GSYH'si ise 4 trilyon 431 milyar dolar oldu.

Japonya, uzun süre sürdürdüğü dünyanın 3. büyük ekonomisi ünvanını 2024'te Almanya'ya kaptırmıştı.

"ALMANYA VE JAPONYA GERİDE KALIYOR"

IW Ekonomi Araştırmaları Bölüm Başkanı Michael Grömling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Japonya ve Almanya'nın benzer yapısal sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Küresel ölçekte artan korumacılık, yükselen gümrük vergileri, Çin'den gelen rekabet ve yaşlanan nüfusun her iki ülke ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Grömling, "Hem Almanya hem de Japonya, uzun süredir çok daha dinamik bir büyüme sergileyen dünyanın en büyük iki ekonomisinin gerisinde kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.