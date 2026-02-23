Satış arttı! Bitcoin haftalık düşüş trendiyle karşı karşıya

Pazartesi günü Bitcoin yüzde 2,85, Ethereum ise yüzde 3,15 değer kaybetti.

Bitcoin, geçtiğimiz 7 gün içinde belirgin bir fiyat dalgalanması göstererek bugün (23 Şubat) de yüzde 2,85 düşüşle 68 bin 900 dolardan 66 bin 244 dolara geriledi.

KRİPTO PARALARI SATICILI SEYİR SARSTI

ABD'deki spot Bitcoin borsalarından sürekli sermaye çıkışı, son dönemdeki bu düşüş hareketinin temel nedenidir.

TEMKİNLİ YAKLAŞI

Yatırımcılar, yalnızca geçen hafta bu kurumsal fonlardan yaklaşık 360 milyon dolar çekti; bu da makroekonomik belirsizlikler karşısında temkinli bir yaklaşımın sinyalini veriyor.

HAFTALIK BAZDA YÜZDE 3,9 KAYBETTİ

En büyük kripto para birimi Bitcoin haftalık bazda yüzde 3,9 değer kaybetti.

Ethereum da günlük bazda yüzde 3,15 düşüşle 1.914 dolara geriledi.