Forbes, Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı

Forbes'un 2026 milyarderler listesine göre Türkiye'nin en zengin iş insanları sıralamasında zirvede Murat Ülker yer aldı.

Yüksek teknoloji ihracatındaki artış, ilk 10'daki isimlerin belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Selçuk Bayraktar'ın serveti 2,7 milyar dolara yükselerek ilk 10'a girerken, ağabeyi Haluk Bayraktar'ın serveti de 2,4 milyar dolara çıktı.

Böylece Bayraktar, Forbes Türkiye milyarderler listesinde ilk 10'a giren yeni isimlerden biri oldu.

2025 VE 2026 DEĞİŞİMİ

2025 listesinde Murat Ülker, ilk sırada yer alırken Kazancı, Ilıcak ve Şahenk aileleri yine üst sıralarda bulunuyordu.

2026'da Selçuk Bayraktar'ın ilk 10'a girmesi, listenin en dikkat çekici değişimi olarak kayıtlara geçti.

1- Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

2- Şaban Cemil Kazancı - 5,2 milyar dolar

3- Erman Ilıcak - 3,8 milyar dolar

4- Feridun Geçgel - 3,5 milyar dolar / (2025'te 11. sıradaydı - Astor Enerji)

5- Ferit Faik Şahenk - 3,2 milyar dolar

6- Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar

7- Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

8- Mustafa Rahmi Koç - 2,7 milyar dolar / (2025'te 13. sıradaydı - Koç Holding)

9- Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar / 2025'te 21. sıradaydı - Baykar Teknoloji)

10- Mehmet Sinan Tara - 2,6 milyar dolar / (2025'te 12. sıradaydı - Enka İnşaat)

2025'TE OLAN AMA 2026'DA YER ALMAYAN İSİMLER

2025 listesi en zengin ilk 10'da yer alan ama 2026 ilk 10'da olmayan isimler şöyle:

Uğur Şahin (BioNTech)

Eren Özmen (Sierra Nevada Corp.)

Fatih Özmen (Sierra Nevada Corp.)