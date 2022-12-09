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- Almanya, elektrik kesintisi tehdidi altında
Almanya, elektrik kesintisi tehdidi altında
- 09.12.2022 - 17:16
- Güncelleme : 09.12.2022 - 17:21
Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, Fransız nükleer santralende yaşanan kısıntılar ve Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olmasından dolayı ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği görüşünde.
Almanya elektrik temininde sorun yaşıyor
Almanya'nın, tedarikçi Fransız nükleer santrallerindeki kesintiler nedeniyle elektrik temininde sorun yaşadığı bildirildi.
Bild gazetesinin, Baden-Württemberg Eyaleti Çevre Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanlığı, ülkedeki elektrik arzının gelecek günlerde daha da kötüleşebileceğini kaydetti.
Fransız nükleer santralleri daha az elektrik üretiyor
Almanya'ya elektrik sağlayan Fransız nükleer santralleri son dönemde daha az elektrik üretiyor. Fransa'daki nükleer santrallerinde yaşanan kesintiler, Almanya'nın enerji tedarikinde büyük sorun teşkil ediyor.
Neckarwestheim Nükleer Santrali bakımda
Öte yandan Baden-Württemberg bölgesinde bulunan Neckarwestheim Nükleer Santrali'nin bakımda olması, elektrik kesintilerinin bir diğer nedeni olarak gösterildi. Santral, Baden-Württemberg'in geçen yılki elektrik arzının yüzde 22,5'ini karşılamıştı.