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    Almanya'da enflasyon mayıs ayında yüzde 2,5'e çıktı

    Almanya'da nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle mayısta yüzde 2,5'e yükseldi.
    • AA
    • 31.05.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 17:56
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    Almanya'da enflasyon mayıs ayında yüzde 2,5'e çıktı

    Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkedeki fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı.

    EYLÜL 2011'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

    Buna göre, nisanda yüzde 2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,5'e çıkarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi buldu.

    Ülkede enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

    Almanya'da mayıs ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 10 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3,1 ile ürünler, yüzde 2,2 ile hizmetler, yüzde 1,5 ile gıda ve yüzde 1,3 ile kiralar izledi.

    Almanya da enflasyon mayıs ayında yüzde 2,5 e çıktı #1

    AYLIK BAZDA YÜZDE 0,3 VE YILLIK BAZDA YÜZDE 2,4 ARTTI

    Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE ise mayısta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

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