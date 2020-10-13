Almanya'da koronavirüs ekonomiye güveni törpüledi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin açıkladığı "Ekonomik Güven Endeksi" Almanya'daki koronavirüs vaka sayısındaki artışla birlikte geçen aya göre 21,3 puan azalarak 56,1 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi açıklandı.

EKONOMİYE GÜVEN, BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentisi endeksin ekimde 73 puan olması yönündeydi. ZEW'den yapılan açıklamaya göre, endeks, koronavirüs vaka sayısındaki artışla ekimde bir önceki aya kıyasla 21,3 puan azaldı. Eylülde 77,4 puan olan endeks, bu ay 56,1 puan seviyesine geriledi.

CARİ DURUM ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ YAŞANDI

Almanya'da Cari Durum Endeksi ise ekimde geçen aya kıyasla 6,7 puan artarak eksi 59,5 puana çıktı.

"EKONOMİK BEKLENTİLERDE BELİRSİZLİK ARTTI"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüs vaka sayısındaki artış ve İngiltere'nin AB'den bir ticaret anlaşması olmaksızın ayrılması olasılığının geleceğe yönelik ekonomik beklentilerde belirsizlik artışına neden olduğunu aktararak, "ABD'deki başkanlık seçimleri de mevcut durumda belirsizlikleri artırdı." ifadesini kullandı.

ALMAN EKONOMİSİ DARALDI

Alman ekonomisi, koronavirüs salgınının hanehalkı tüketimi, ihracat ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralma gösterdi.

Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük azalma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.